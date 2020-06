Salesforce investeert in Tanium, securityleverancier 9 miljard waard

Tanium heeft een nieuwe investeringsronde achter de rug. De leverancier van Unified Endpoint Management (UEM) is daardoor 9 miljard dollar (8 miljard euro) waard. Salesforce behoort nu tot één van de grootste investeerders in de securityleverancier.

Volgens CNBC zou Salesforce zo’n 100 miljoen dollar steken in Tanium. Bij de laatste investeringsronde in 2018 was het totale bedrag investeringen namelijk nog 800 miljoen dollar, wat inmiddels opgelopen is tot 900 miljoen dollar. Het bedrijf wordt nu gewaardeerd op 9 miljard dollar.

Nauwere samenwerking

De investering maakt onderdeel uit van een nauwere strategische samenwerking tussen de twee bedrijven. Het is de bedoeling dat de data-, UEM- en security-mogelijkheden meer samenkomen met de workflow-mogelijkheden, het third-party ecosysteem en het ontwikkelplatform van Salesforce. De CRM-gigant zal het Tanium-platform inzetten om IT-teams meer zichtbaarheid en controle te geven over de endpoints binnen bedrijven.

Specifiek noemen de bedrijven de mogelijkheid voor gezamenlijke klanten om IT-assets betrouwbaar te beheren, proactief incidenten te herstellen en de productiviteit van werknemers en helpdesk-engineers te verbeteren. Salesforce wil met de samenwerking een helpdesk ontwikkelen die medewerkers een one-stop-shop geeft rond serviceverzoeken en incidenten.

Daarnaast moeten IT-managers incidenten van medewerkers beter kunnen beheren. Het moet mogelijk zijn om Salesforce-technologie te gebruiken om veelvoorkomende taken verder te automatiseren.

De exacte details over de samenwerking, hoe Tanium en Salesforce dit willen bewerkstelligen, zullen in november bekend worden gemaakt. Dan vinden de jaarlijkse gebruikersevenementen van Tanium en Salesforce plaats.

