Okta, CrowdStrike, Netskope en Proofpoint samen in zero trust

Security-leveranciers Okta, Crowdstrike, Netskope en Proofpoint slaan de handen ineen om een zero trust-strategie te ontwikkelen. Hiervoor integreren zij in eerste instantie de diverse oplossingen, inzichten en reference-architecturen.

Volgens de security-leveranciers is een zero trust-strategie tegenwoordig voor bedrijven onontbeerlijk. Het security-landschap voor bedrijven verandert snel, onder meer doordat steeds meer medewerkers op afstand gaan werken. Dat leidt tot meer gedistribueerde werkomgevingen. De huidige pandemie is daar volgens Okta, CrowdStrike, Netskope en Proofpoint een goed voorbeeld van.

Doordat steeds meer mensen buiten de vertrouwde en beveiligde netwerkomgeving gaan werken, neemt de kans op vooral doelgerichte aanvallen toe. Dit stelt, aldus de drie bedrijven, security-specialisten voor de uitdaging om deze aanvallen tegen te gaan en daarbij tegelijkertijd vele systemen, beheerde en onbeheerde endpoints, data en vele applicaties goed te beschermen.

Zero trust doelgerichte strategie

Om deze gevaren het hoofd te bieden, moeten bedrijven daarom voor de lange termijn de juiste security-strategieën gaan omarmen, vinden Okta, CrowdStrike, Netskope en Proofpoint. Zero trust is hiervoor een zeer goede strategie.

Door hun producten met elkaar te integreren, willen de security-leveranciers ervoor zorgen dat bedrijven dit op een eenvoudige manier kunnen doen. Binnen de samenwerking brengen zij hun best-of-breedoplossingen samen. Deze oplossingen moeten de basis vormen voor een moderne en duidelijke beveiligingsstrategie. Naast deze best-of-breedoplossingen, omvat de samenwerking ook best practices voor onder meer end user-, device-, netwerk- en datasecurity. Dit alles moet uiteindelijk een compleet ecosysteem voor zero trust opleveren.

Oplossingen binnen samenwerking

Binnen de samenwerking levert Okta diverse beveiligingsoplossingen voor medewerkers op afstand. CrowdStrike levert zijn cloudgebaseerde Falcon-platform voor het veilig uitrollen, beschermen en beheren van workloads voor medewerkers, waar deze zich ook bevinden.

Netscope voegt onder andere zijn cloudgebaseerde beveiligingsplatform toe. Dit platform maakt inzicht, realtime data en beveiliging mogelijk voor werknemers als zij vanaf iedere locatie en met ieder device toegang zoeken tot clouddiensten, websites en private applicaties.

Proofpoint beidt binnen de samenwerking onder meer deep visibility in afzonderlijke eindgebruikers en trainingen in awareness.