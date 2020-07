VS verwijt Microsoft, Google en Apple samen te werken met China

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr beschuldigt Amerikaanse techbedrijven van het samenwerken met de Chinese overheid. Volgens Barr doen deze bedrijven er bijna alles aan om toegang te krijgen tot de Chinese markt.

Volgens Barr zijn de grootste Amerikaanse techbedrijven niet meer dan pionnen geworden voor China. “Bedrijven zoals Google, Microsoft, Yahoo en Apple hebben zich maar al te graag bereid getoond samen te werken met de Chinese communistische partij,” stelt Barr.

De Amerikaanse minister van Justitie trekt ook zijn twijfels bij de veiligheid van Amerikaanse producten op de Chinese markt. Hij suggereerde dat iPhones “niet verkocht zouden worden in China als ze ondoordringbaar waren voor de Chinese autoriteiten.” Volgens Barr worden er dubbele standaarden opgelegd.

Veiligheidswet Hong Kong

Op 30 juni introduceerde de Chinese overheid een nieuwe veiligheidswet in Hong Kong waarmee de overheid gemakkelijk kan ingrijpen bij demonstraties en andere vormen van kritiek op de Chinese overheid. Drie dagen nadat de wet was ingevoerd, waren er al 370 mensen opgepakt. Facebook, Google, Twitter en LinkedIn hebben allemaal aangekondigd om de naleving van overheidsverzoeken voor gebruikersdata tijdelijk op te schorten.

“Als ze zich verenigen, zullen ze een waardig voorbeeld zijn voor andere Amerikaanse bedrijven in hun verzet tegen de corrupte en dictatoriale heerschappij van de Chinese Communistische Partij”, aldus Barr.

De Amerikaanse techbedrijven en de Chinese ambassade hebben nog niet op de aanvallen gereageerd.

Relatie China en de Verenigde Staten

De band tussen de Verenigde Staten en China is in de laatste decennia nog nooit zo slecht geweest. Donald Trump beschuldigt China er bijvoorbeeld van dat het coronavirus uit een Chinees lab komt, maar ook de onderdrukking van pro-democratische demonstraties in Hong Kong en het verbod op Huawei in de Verenigde Staten dragen bij aan de verslechterde relatie tussen de twee grootmachten.

