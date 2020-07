VS werkt aan ‘onhackbaar’ kwantuminternet

Het Amerikaanse Ministerie van Energie heeft een blauwdruk gepubliceerd voor een ‘praktisch onmogelijk’ te hacken kwantuminternet. Het ministerie beweert dat het kwantuminternet binnen een decennium functioneel moet zijn.

Het kwantuminternet is geen vervanging voor het internet zoals wij het kennen. Het is voornamelijk bedoeld als een veiligere manier om gevoelige financiële- en overheidsdata te verzenden en te ontvangen. Volgens het Ministerie van Energie is het mogelijk om “informatie veiliger dan ooit tevoren te controleren en te verzenden.”

Quantum entanglement

Deze geavanceerde beveiliging is mogelijk door een fenomeen genaamd kwantumverstrengeling (quantum entanglement). Het internet zoals wij het kennen verstuurt informatie door data te coderen in fotonen. In het geval van kwantuminternet worden fotonenparen met elkaar verstrengeld zodat zij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Informatie wordt niet op de normale manier verstuurd. Als je informatie wilt versturen via het kwantuminternet stuur je één van de verstrengelde fotonen naar de ontvangende partij, en de andere hou je zelf. Alles wat je met jouw helft doet, gebeurt ook bij de partij die de andere foton heeft ontvangen.

Stel dat je een gezichtje tekent op jouw foton. Dan zou datzelfde gezichtje ook verschijnen op de andere foton, ongeacht de afstand. Deze verstrengeling zorgt er ook voor dat hackers geen toegang kunnen krijgen tot de informatie. De kwantumverstrengeling breekt namelijk op het moment dat iemand van buitenaf toegang probeert te krijgen.

Testfaciliteit

Wetenschappers van de Universiteit van Chicago en het Argonne National Laboratory hebben in februari verstrengelde fotonen verstuurd in een ‘quantum loop’ van 83 kilometer. Het Amerikaanse Ministerie van Energie is nu van plan om dat netwerk te verbinden met het Fermilab, een Amerikaans nationaal onderzoekscentrum dat gespecialiseerd is in hoge-energiefysica. Ze willen een testfaciliteit bouwen van 129 kilometer lang voor het testen van kwantuminternet.

Volgens The Wall Street Journal wordt het project gefinancierd door de National Quantum Initiative, een overheidsprogramma voor het onderzoeken en ontwikkelen van kwantumtechnieken.