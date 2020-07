Fortinet lanceert SD-WAN-oplossing voor multicloudomgevingen

Fortinet lanceert Secure SD-WAN for Multi-Cloud voor organisaties met een multicloudstrategie. De oplossing pakt veelvoorkomende problemen rond de beveiliging en het beheer van multicloudomgevingen aan.

Volgens Fortinet helpt het hiermee veilige en betrouwbare connectiviteit tussen workloads in meerdere clouds en on-premise op te zetten. Fortinet zegt dat de nieuwe oplossing een verbetering is ten opzichte van de traditionele aanpak waarbij organisaties meerdere cloudomgevingen verbinden met de WAN van hun eigen datacenter.

Vernieuwde aanpak

Volgens het bedrijf is deze traditionele aanpak misschien wel veilig, maar resulteert het uiteindelijk in complexe omgevingen, inconsistente netwerkpresentaties en staat het multicloudtoepassingen in de weg.

Fortinet Secure SD-WAN for Multi-Cloud kan geïmplementeerd worden in de clouds van alle belangrijke cloudproviders. Volgens het bedrijf ondersteunt de oplossing netwerkarchitectuur die gebruikmaakt van SD-WAN en helpt het appontwikkelaars en IT-afdelingen met het opzetten van een snel netwerk en beveiligde netwerkarchitectuur.

Het resultaat is een hogere snelheid, betere beveiliging van cloud-to-cloudnetwerken en verhoogde prestaties. Deze verbeteringen zijn mogelijk door:

Een geautomatiseerde implementatie van een consistente netwerkoverzicht voor de verschillende cloudnetwerken om complexiteit te verminderen, flexibiliteit te vergroten en tijd te besparen.

Een gecentraliseerd beheer voor het verenigen van de mogelijkheden van uiteenlopende cloudomgevingen met behulp van cloud-native integraties.

Een veilige overdracht van netwerkverkeer tussen clouds zonder de noodzaak van backhaul naar het datacenter.

De mogelijkheid om op een slimme wijze verbindingen te selecteren op basis van de applicatiekenmerken en een dynamische selectie van netwerkpaden. Zowel de prestaties als kosten kunnen geoptimaliseerd worden door het selecteren van de geschiktste internetverbinding of leaselijn.

Een gebruiksvriendelijke API die ontwikkelaars in staat stelt om netwerk- en beveiligingseisen op consistente wijze vorm te geven.

Secure SD-WAN for Multi-Cloud wordt geleverd via FortiGate-VM, een virtuele appliance.