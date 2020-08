Palo Alto Networks neemt voor 265 miljoen dollar Crypsis Group over

Palo Alto Networks neemt Crypsis Group over, een specialist in het bestrijden van cybercrime. De overname van 265 miljoen dollar (224 miljoen euro) versterkt vooral het Cortex XDR-product van Palo Alto Networks.

Met de overname krijgt Palo Alto Networks een leverancier in handen die is gespecialiseerd in diensten als incident response, risk management en digitale forensische diensten. Deze diensten worden vooral afgenomen binnen de gezondheidszorg, de financiële dienstverlening, retail, e-commercebedrijven en de energiesector.

Uitbreiding Cortex-product

De overname moet vooral het Cortex XDR-product van Palo Alto Networks gaan verstevigen. Cortex XDR verzamelt onder meer verrijkte beveiligingstelemetrie, handelt inbreuken op netwerken af en initieert rapid response acties. Daarnaast gaan de experts en insights het Cortex AXDR-platform verder ‘vullen’ met constante feedback met de product teams over de uitgevoerde incident response-activiteiten. Met deze informatie kunnen dan toekomstige cyberaanvallen worden voorkomen, aldus Palo Alto Networks.

Meerdere overnames

Palo Alto Networks betaalt voor de overname in totaal 265 miljoen dollar in cash. Crypsis Group heeft meer dan 150 werknemers. De overname van Crypsis Group is niet de eerste securityspecialist die Palo Alto Networks dit jaar overneemt. Eerder al werden Zingbox, cloudsecurityspecialist Aporteo en de leverancier van netwerkbeheeroplossingen CloudGenix overgenomen.

