CrowdStrike koopt zero trust-speler Preempt Security

CrowdStrike wil voor 96 miljoen dollar (82 miljoen euro) de startup Preempt Security overnemen. Hiermee kan CrowdStrike zijn zero trust-mogelijkheden verder uitbreiden.

Preempt Security biedt een zogeheten ‘zero trust’ en ‘conditional access’ oplossing. Hiermee worden op basis van identiteit, gedrag en risico bedreigingen gedetecteerd en voorkomen. Het platform verifieert toegang en blokkeert onbetrouwbare authenticatiepogingen. Ook kunnen er bijvoorbeeld policies rond gebruikersgedrag ingesteld worden.

CrowdStrike richt zich met zijn oplossing met name op het beschermen van endpoints en de cloud. Het bedrijf wil de overname dan ook gebruiken om zijn Falcon-platform uit te breiden. Dit platform biedt onder meer threat detection en incident response.

Intentie

Als de overname afgerond wordt, dan wil CrowdStrike gebruikers betere zero trust security-mogelijkheden bieden. Ook moet het Falcon-platform versterkt worden met de conditional access-technologie.

“Met de toevoeging van Preempt Security’s mogelijkheden, zal het CrowdStrike Falcon-platform versterkte bescherming bieden tegen identiteitsgebaseerde aanvallen en insider threats”, aldus CrowdStrike-CEO George Kurtz. “Preempt-technologie combineren met het CrowdStrike Falcon-platform zal klanten helpen end-to-end visibility te bereiken en enforcement met identiteits-, gedrags- en risicogebaseerde beslissingen om aanvallen in real-time te stoppen.”

CrowdStrike verwacht de overname voor 31 oktober af te ronden.

Zero trust

Veel security-leveranciers intensiveren de afgelopen tijd hun focus op zero trust. Het wordt dan ook steeds meer een buzzword voor de security-markt. Van de technologie, waarbij in de basis niemand vertrouwd wordt wanneer ze toegang zoeken tot een netwerk, wordt verwacht dat het in 2024 een markt van 38,6 miljard dollar vertegenwoordigt.

Tip: CrowdStrike biedt toekomstbestendige cloud-native security