VS waarschuwt voor cyberaanvallen op coronavaccins

Het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft heeft een waarschuwing gepubliceerd dat financiële instituten alert moeten zijn criminele activiteiten die het gemunt hebben op coronavaccins en de distributie ervan.

Voorbeelden van criminele activiteiten zijn de verkoop van illegale vaccins. Deze bestaan uit vaccins die nog niet goedgekeurd zijn, namaakvaccins en de illegale verkoop van legitieme vaccins. Fraudeurs proberen slachtoffers over te halen om te betalen om eerder gevaccineerd te worden tegen het coronavirus.

Ransomware en phishing

Cybercriminelen hebben het ook gemunt op de laboratoria en bevoorrading van de vaccins. Hiervoor gebruiken ze technieken als ransomware en phishing. Vanwege de hoge nood van de vaccins verwachten de criminelen vermoedelijk dat de slachtoffers snel besluiten tot betaling over te gaan in het geval van een ransomwareaanvallen. In phishingberichten wordt frauduleuze informatie over vaccins gedeeld.

Melding

Het FinCEN vraagt financiële instituten om melding te maken wanneer ze transacties zien die mogelijk te maken kunnen hebben met fraude rond coronavaccins. De instantie geeft aan dat deze gegevens cruciaal zijn voor het stoppen van fraude en cybercriminaliteit, inclusief die gerelateerd zijn aan het coronavaccin.

Noord-Korea

Niet alleen alledaagse cybercriminelen proberen een slaatje uit het coronavirus te slaan. Vorige maand werd het bekend dat Noord-Koreaanse hackers het gemunt hadden op het Brits-Zwitserse farmaceutische bedrijf AstraZeneca. De aanval was onsuccesvol, maar vermoedelijk probeerden de hackers aan de gestolen informatie gebruiken om voor winst door te verkopen, de slachtoffers af te persen of buitenlandse overheden een strategisch voordeel te geven in de bestrijding van het coronavirus.