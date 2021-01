Belgisch ziekenhuis slachtoffer van ransomware

Het CHwapi-ziekenhuis in de Waalse stad Doornik is geraakt door een ransomware-aanval. Het ziekenhuis is gedwongen operaties uit te stellen en ambulances naar andere ziekenhuizen door te sturen.

De Belgische website RTBF schrijft dat de aanval afgelopen zondag plaatsvond rond 20:45 uur. De IT-afdeling van het ziekenhuis probeerde de hele nacht tevergeefs controle over de computersystemen weer terug te krijgen. Het resultaat van de aanval is dat 80 servers binnen het ziekenhuis nog steeds vergrendeld zijn.

Operaties uitgesteld

Doordat het ziekenhuis sterk afhankelijk is van de IT-systemen, ligt het momenteel bijna plat. Alle niet-urgente operaties moesten worden uitgesteld. Dit zijn er ongeveer 100. Ambulances worden doorgestuurd naar andere ziekenhuizen. Urgente operaties en consultaties kunnen wel doorgaan en de medische dossiers van patiënten zijn ook nog toegankelijk.

Geen losgeld gevraagd

Wat de partij achter de ransomware precies wil bereiken, is niet duidelijk. Er is nog niet om losgeld gevraagd en er lijken ook geen gegevens gestolen te zijn. Het ziekenhuis werkt met experts met Lille samen om de systemen zo snel mogelijk weer online te krijgen.

Cybercriminaliteit rond corona

Veel cybercriminelen proberen een slaatje te slaan uit de coronapandemie. Toen vorig jaar maart het virus net grootschalig uitbrak, werden wereldwijd verschillende ziekenhuizen met ransomware bestookt. Ook thuiswerkers kregen veel meer phishingaanvallen te verduren.

Tip: Manchester United slachtoffer van cyberaanval