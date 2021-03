Google komt niet onder rechtszaak uit rondom incognito

Als je denkt geheel privé te surfen op Chrome als je incognito gaat, dan kun je zomaar van een koude kermis thuiskomen. De incognitomodus blijkt de privacy niet heel serieus te nemen. Daarvoor zijn nu gerechtelijke stappen gezet en rechter Lucy Koh heeft aangegeven dat die rechtszaak doorgang krijgt.

Google blijkt ook incognito bij te houden waar een gebruiker zoal heen surft, waardoor het niet doet wat het belooft. Hoewel Google een motie had ingediend om verdere gerechtelijke stappen tegen te werken, heeft rechter Koh beslist dat Google gebruikers niet heeft verteld dat Google toch data verzamelt wanneer er in de privémodus wordt gesurft, schrijft TheRegister.

De aanklagers, Chasom Brown, Maria Nguyen, William Byatt, Jeremy Davis en Christopher Castillo zeggen dat het niet oké is dat incognito dus helemaal niet zo incognito is, omdat Google er op deze manier nog steeds geld aan verdient. Immers kan het nog steeds doelgerichte advertenties op je afvuren in deze modus.

In de rechtspapieren staat: “Google verzamelt gegevens van hen terwijl ze in de modus voor privébrowsen zijn, door middel van onder meer Google Analytics, Google-‘vingerafdruk’-technieken, gelijktijdige Google-applicaties en -processen op het apparaat van een consument en Google’s Ad Manager.”

“Google kan niet aantonen dat eisers uitdrukkelijk hebben ingestemd, omdat Google gebruikers niet heeft laten weten dat het betrokken zou zijn bij de vermeende gegevensverzameling terwijl de eisers privé browsen. Het privacybeleid van Google maakt de vermeende gegevensverzameling van Google niet bekend terwijl de eisers zich in de modus voor privébrowsen bevonden,” schrijft de rechter in haar oordeel in deze miljardenrechtszaak.

Google moet nu waarschijnlijk met de billen bloot en informatie delen over hoe en wat het dan verzamelt. Iets dat Google van huis uit vaak niet zo open en bloot doet. Juist daarom is een zoekmachine als DuckDuckGo zo populair: deze geeft de gebruikers wel privacy. We zijn benieuwd waarmee Google op de proppen komt en hoeveel het ervoor over heeft om zijn punt te maken voor wat betreft de privacy binnen het incognitoscherm van Google Chrome.

