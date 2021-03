‘Mac-gebruik in Nederlandse bedrijven blijft groeien’

In steeds meer Nederlandse bedrijven maken werknemers gebruik van Apple-computers. Ook in de toekomst blijft het gebruik van deze computers waarschijnlijk groeien.

Dat concludeert Apple Enterprise Management-specialist Jamf op basis van een onderzoek onder bedrijven in Nederland. Het onderzoek is op verzoek van Jamf door Pb7 Research uitgevoerd onder 200 IT-beslissers die werkzaam zijn bij Nederlandse organisaties met minstens 250 werknemers. De organisaties zijn actief in de publieke sector, financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening en productie & handel.

Groei door werknemers in gang gezet

Uit het onderzoek blijkt dat de groei in het aantal Mac-gebruikers vooral wordt gedreven door de werknemers zelf. Bij 84 procent van de ondervraagde bedrijven zijn er weliswaar werknemers met Macs actief, maar bij bijna de helft van deze medewerkers zijn deze Macs eigendom van de werknemer zelf. Dit komt bijvoorbeeld door een BYOD-beleid bij de organisatie.

Vooral bij de financiële dienstverlening wordt er veel gebruikgemaakt van Macs. Daar ziet 61 procent van de bedrijven een toename in het aantal Macs. Ook in de zakelijke dienstverleners (43 procent), industrie & handel (34 procent) en publieke sector (32 procent) is een duidelijke toename in het aantal Mac-gebruikers waar te nemen.

Populairder bij IT-beheerders dan creatieve posities

In bijna alle gevallen (95,5 procent) zijn de IT-beslissers positief over het gebruik van Macs binnen de organisatie. Dit komt voornamelijk door het positieve beeld dat ze hebben over het gebruiksgemak en de veiligheid van Apple-computers. Dit zou het werk voor de IT-beheers eenvoudiger moeten maken.

En het zijn ook voornamelijk de IT-beheerders die Apple lijken te omarmen. Bij 23 procent van de bedrijven maken die gebruik van Apple-computers. Opvallend genoeg is dit hoger dan het percentage bedrijven dat Macs inzet voor creatieve functies als design en videobewerking. Daarvan zet slechts 14 procent de computers in.

Behoefte aan een beheertool

“Het is duidelijk dat de Mac inmiddels zijn weg heeft gevonden in alle afdelingen van het Nederlandse bedrijfsleven en dat het aantal Macs ook zal blijven toenemen”, zegt Wouter Goed, Regional Sales Manager Benelux voor Jamf. “Maar tegelijkertijd beschikken veel IT-afdelingen niet over de juiste beheerkennis over de Mac. Dit betekent enerzijds dat het beheer meer tijd kost dan nodig is, maar ook ontbreekt het aan belangrijke beheerfuncties, zoals security monitoring, het uitrollen van patches of het veilig beheren van de toegang tot data en applicaties. Het is daarom zinvol om een beheertool specifiek voor Apple devices in te zetten, zodat gebruikers productiever zijn en veiliger kunnen werken.”

