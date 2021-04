Okta verfijnt toegangsbeheer met Privileged Access

Okta heeft Privileged Access aangekondigd. De dienst stelt bedrijven in staat om het toegangsbeheer preciezer en eenvoudiger te beheren dan met traditionele PAM-producten mogelijk is.

De nieuwe toegangsmodule is aangekondigd in een persbericht van Okta. Privileged Access combineert identiteitsbeheer met flexibele least privilege access controls. Hiermee moeten snellere ontwikkeling en grotere wendbaarheid mogelijk zijn. Ook moet het leiden tot verbeterde Zero Trust-beveiliging in bedrijfsomgevingen.

Drie voordelen

Okta noemt drie voordelen aan het gebruik van Privileged Access. Zo moet het leiden tot een verlaagd risico op aanvallen, gezien de minimale attack surface die de just-in-time least privileged access controls mogelijk maken. Ook zou het tot minder onderhoud moeten leiden, aangezien de bestaande PAM-producten het foutgevoelige handmatige instellen daarvan kunnen worden afgeschaft. Omdat de software geautomatiseerd uitgerold kan worden, kunnen klanten hun cloudomgevingen snel beveiligen.

PAM volledig omgegooid

“Okta heeft enorm succes gehad bij het helpen van klanten om de toegang tot hun applicaties, API’s en servers te beveiligen. Vandaag tillen we dat tot nieuw niveau met Okta Privileged Access”, zegt Diya Jolly, Chief Product Officer bij Okta. “Met ons gecentraliseerde, identiteitsgerichte policy framework hebben we het traditionele gedeelde account- en credentialmodel van PAM volledig omgegooid, waardoor just-in-time toegang met tijdelijke credentials mogelijk wordt. Met Okta Privileged Access kunnen bedrijven efficiënt Zero Trust-beveiliging bewerkstelligen op de diepste niveaus van het bedrijf van database en containers tot servers.”

Single pane of glass

De toegangsmodule kan eenvoudig worden beheerd met een single pane of glass. Vanaf daar kan zowel toegangsbeheer, identiteitscontrole en privileged access worden beheerd. Vanaf het controlepaneel kunnen ook audit logs worden verzameld. Okta Privileged Access is vanaf het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar.

Starter Developer Edition

Eerder deze week kondigde Okta de Starter Developer Edition van zijn toegangsbeheersoftware aan. Daarmee legde het bedrijf meer nadruk op de ondersteuning van de ontwikkelaars die de de tooling van Okta in de bedrijfssoftware moeten integreren.