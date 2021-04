Okta geeft ontwikkelaars meer tools in Starter Developer Edition

Okta maakt het ontwikkelaars nu nog makkelijker om zijn authenticatie-, autorisatie- en gebruikersbeheertooling voor cloudomgevingen nog beter te integreren in zakelijke cloudgebaseerde applicaties. Hiervoor introduceert Okta nu een geheel vernieuwde versie van zijn Starter Developer Edition-oplossing.

De specialist op het gebied van cloudidentiteits- en toegangsbeheer Okta wil het ontwikkelaars nog makkelijker maken om op grote schaal tooling voor authenticatie-, autorisatie en gebruikersbeheer nog beter in zakelijke cloudapplicaties te integreren. Volgens Okta zijn het juist ontwikkelaars die ervoor zorgen dat alle medewerkers binnen bedrijven veilig cloudapplicaties kunnen gebruiken en deze moeten daarom zo maximaal mogelijk worden ondersteund.

Mogelijkheden Starter Developper Edition

Met de vernieuwde Starter Developper Edition kunnen ontwikkelaars vooral een veilige uitrol en gebruik van cloudappliacties bewerkstelligen. Vooral op het gebied van rol- en permissiegebaseerd beheer. De tooling biedt dekking voor veel applicaties en beschikt onder meer over veel van Okta’s Customer Identity-producten, van Adaptive Multi-factor Authentication tot API Access Management.

Daarnaast kunnen ontwikkelaars nu ook sneller deze diensten implementeren, onder andere door een bredere set van identity use cases voor de hele ontwikkelingscyclus van applicaties. Ook krijgen ontwikkelaars toegang tot uitgebreide documentatie, sample applicaties op basis van de meest populaire programmeertalen en frameworks als Go, Java, JavaScript, Python, VueJS, React Native, en Spring Boot.

DevOps-, SecOps- en API Security-integraties

Verder biedt de nu uitgebrachte Starter Developer Edition-versie nieuwe integratiemogelijkheden met DevOps-, SecOps- en API Security-tooling. Tools waarmee de oplossing nu integreert, zijn onder meer Heroku voor het automatiseren van identiteitsbeheer binnen CI/CD pipelines, Kong om API’s te beschermen en een update van Okta Terraform provider. Met deze laatste functionaliteit kunnen bedrijven hun Okta-configuraties in allerlei omgevingen repliceren.

De vernieuwde Okta Starter Developer Edition en bijbehorende integraties zijn per direct gratis beschikbaar voor de ongeveer 15.000 klanten van Okta. De software is leverbaar via Okta’s developer-portal in combinatie met de uitgebreide documentatie, de sample applicaties en implementaties.

Tip: Okta koopt Auth0 voor 6,5 miljard dollar