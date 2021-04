Techgiganten gaan samen IoT- en VPN-tools beter beveiligen

Verschillende techgiganten en de Internet of Security Things Alliance (ioXt) slaan de handen in een om mobiele security- en privacystandaarden, vooral voor IoT-omgevingen, te gaan ontwikkelen. Concreet gaat het hierbij om security- en privacyoplossingen voor mobiele applicaties en VPN-tooling.

Volgens de ioXT, een standaardiseringsorganisatie voor de beveiliging van vooral Internet of Things (IoT)-toepassingen moet de samenwerking met de diverse techbedrijven zijn bestaande ioXt Compliance-programma verder uitbreiden. Het gaat hierbij om nieuwe beveiligingsnormen voor mobiele applicaties en VPN-toepassingen.

Deelnemende partners aan deze samenwerking zijn onder meer Google, AWS, beveiligingslaboratoria als NowSecure, NCC Group, DEKRA, Onward Security, 7layers en VPN-specialisten als Afero, Comcast, ExpressVPN, Leviton, NordVPN, OpenVPN Community, McAfee, Private Internet Access en VPN Private.

Meer transparatie en zichtbaarheid

Concreet moet de samenwerking met alle verschillende partijen meer transparantie en zichtbaarheid brengen voor consumenten en de zakelijke markt. Dit moet de veiligheid in de hele IoT-keten verder bevorderen. Hiervoor certificeren de aangesloten leveranciers hun producten met het bestaande ioXT-certificeringsprogramma.

Het certificeringsprogramma van de ioXT-alliantie is gebaseerd op acht kernbeginselen die de productbeveiliging, de upgradebaarheid van producten en de transparantie voor consumenten definiëren. Deze principes zijn terug te voeren op wereldwijde beveiligingsvoorschriften en bieden, volgens de organisatie, een aanpasbare methode voor specifieke marktsegmentaties, lokale voorschriften en kanaalvereisten om redelijke beveiliging te bieden. Devices, en nu dus ook mobiele applicaties en VPN-toepassingen die aan de eisen in hun toegewezen productcategorie of deze overtreffen, ontvangen het ioXt SmartCert-label.

Gecertificeerde producten

De nu door de uitgebreide samenwerking gecertificeerde producten en diensten zijn onder andere de IoT Controller-toepassingen van Hubspace, powerd by Afero en Leviton GreenMAX DRC, de IoT Authenticator Comcast Xfinity Authenticator en de VPN-oplossingen Google One, ExpressVPN, NordVPN door Nord Security, McAfee Innovations, OpenVPN voor Android (Gemeenschapsversie), VPN by Private Internet Access en VPN Private.

