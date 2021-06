‘Onderwijsinstellingen willen nog niet af van Google’

Veel onderwijsinstellingen zien het vermijden van Google-oplossingen nog niet zitten. Dit blijkt uit een rondgang van het Financieel Dagblad. Dit naar aanleiding van het advies van de Nederlandse privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat het gebruik van Google-diensten door het onderwijs ontraadt.

Gisteren werd bekend dat de Nederlandse privacytoezichthouder AP veel moeite heeft met het gebruik van Google-diensten door scholen en universiteiten. Dit omdat de privacy van scholieren en studenten in het geding kan komen, omdat de techgigant niet goed aangeeft waarom data wordt verzameld en verwerkt en waar deze data zich bevinden en worden opgeslagen. Zeker bij diensten als Gmail, Chromebooks en Google Classrooms, op dit moment zeer veel gebruikte diensten.

Scholen in lastig parket

De kritiek van het AP heeft veel scholen in een lastig parket gebracht, zo geeft de zakenkrant in een artikel aan. Toen bij het begin van de Covid-19-pandemie de scholen van de overheid moesten sluiten, schakelden veel scholen over op lesgeven via de diensten van Google. Zonder daarbij specifiek op de privacy te letten. Inmiddels blijven deze diensten, ook nu leerlingen weer naar school zijn, gewoon in gebruik.

Uit onderzoek blijkt dat de diensten van Google nu op 45 procent van de basisscholen en 32 procent van de middelbare scholen wordt gebruikt. De diensten van concurrent Microsoft worden over het algemeen nog meer gebruikt: 79 procent van de basisscholen en 83 procent van de instellingen in het middelbaar onderwijs.

Verantwoordelijkheid van Google

Veel scholen, zo geeft het Financieele Dagblad aan, hopen nu dat Google zelf zijn verantwoordelijkheid neemt en maatregelen neemt voor het aanpassen van de privacy. Overstappen naar andere aanbieders als Microsoft of Apple zien zij niet zitten. Dit vergt vaak nieuwe training van het onderwijspersoneel en is daardoor duur en tijdrovend.