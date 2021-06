VMware breidt SASE-portfolio uit naar de edge

VMware breidt zijn Secure Access Service Edge (SASE)-oplossingen uit naar de rand van het netwerk. Het nieuwe VMware Cloud Web Security speelt hierin een centrale rol in. De dienst wordt aangeboden vanuit meer dan 150 speciale wereldwijde SASE Points of Presence (POP’s).

De combinatie van SD-WAN- en security-oplossingen in een enkel portfolio, SASE, krijgt steeds meer de interesse van bedrijven. Deze combinatie omvat vaak diverse oplossingen, zoals firewall-as-a-service en cloud access security brokers.

Deze tools worden vanuit een enkele cloudgebaseerde omgeving beheerd op basis van zero trust. Zero trust waarbij al het netwerkverkeer en de aanwezige endpoints uit principe niet worden vertrouwd en het toegangsbeheer op basis van vooraf bepaalde policies plaatsvindt, is tegenwoordig sterk in opkomst. Het begrip wordt tegenwoordig zo vaak gebruikt, dat het een containerbegrip dreigt te worden, zoals we onlangs opmerkten in onze nieuwe podcast Techzine Talks.

VMware Cloud Web Security

Het nu algemeen beschikbaar gemaakte VMware Cloud Web Security helpt volgens de techgigant vooral voor het verbinden van applicaties aan andere diensten binnen het netwerk en met public cloudomgevingen en waarbij de security actief wordt afgedwongen.

Concreet combineert de oplossing SSL-encryptie, een cloud access broker, zero trust en AIOps in een enkele cloudgebaseerde omgeving. Dit moet bedrijven helpen te controleren welke websites die medewerkers bezoeken en content te filteren. Hiermee kan dan worden voorkomen dat ongewild kwaadaardige down- en uploads plaatsvinden.

Combinatie SD-WAN en 5G

VMware plaatst zijn cloudgebaseerde dienst in meer dan 150 speciale POP’s aan de rand van het netwerk om hiermee de latency meer te verminderen. De edge-functionaliteit bevindt zich tussen de op 5G gebaseerde transportlaag en de SD-WAN-laag in het netwerk.

Via de 5G-verbinding kunnen de latency en de prestaties van de SASE-oplossing worden verbeterd. Op hetzelfde moment kan dan speciale securityfunctionaliteit worden geleverd voor cloudgebaseerde applicaties of de wokloads die zich naar de edge begeven.

VMware Cloud Security is per direct beschikbaar.

