‘Consument laks met cybersecurity door digitaal gemak’

Consumenten geven vaker de voorkeur aan gemak dan aan security en privacy. Hierdoor worden slechte wachtwoorden en andere securitykeuzes gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van IBM, dat het bedrijf met Techzine deelt.

Big Blue bestudeerde het digitaal gedrag van de consument tijdens de Covid-19-pandemie. Voor veel consumenten en bedrijven een periode waarin ze, vaak noodgedwongen, via digitale kanalen verder gingen. IBM ziet dat deze digitale slag in combinatie met de lakse houding cybercriminelen extra mogelijkheden biedt om succesvol aanvallen uit te voeren. Consumenten kunnen zelfs deze lakse houding meenemen naar de werkvloer, wat ook bedrijf kwetsbaarder maakt. Dat is zorgelijk gezien de dreiging van ransomware en datadiefstal steeds groter wordt.

Wat betekent de lakse houding?

Tijdens de Covid-19-pandemie maakten consumenten gemiddeld 15 nieuwe online accounts aan. Het gaat hierbij met name om accounts voor social media, entertainment, shopping/retail, video conferencing en eetdiensten. Millennials maakten wel meer accounts aan, met een gemiddelde van 18 tijdens de pandemie. Wereldwijd zijn er daarmee miljarden nieuwe accounts bijgekomen. 44 procent van de consumenten is echter niet van plan de nieuwe accounts te verwijderen of deactiveren. “Consumenten zullen een grotere digitale voetafdruk in de komende jaren hebben, wat het aanvalsoppervlak voor cybercriminelen laat toenemen”, aldus IBM.

Ook ziet Big Blue dat de grote hoeveelheid accounts leidt tot ‘wachtwoordvermoeidheid’. Ruim vier op de vijf ondervraagde consumenten hergebruiken inloggegevens. Waarschijnlijk vertrouwen veel accounts uit de Covid-19-periode dus op een combinatie van e-mail en wachtwoord die al eens gebruikt is. Als die gegevens via een datalek op straat komen te liggen, kunnen cybercriminelen deze gebruiken om op andere diensten in te loggen.

Opvallend is ook dat 51 procent van de millennials liever een bestelling plaats via een mogelijk onveilige app of website, in plaats van bellen of naar een fysieke locatie gaan. “Omdat gebruikers geneigd zijn beveiligingsproblemen over het hoofd te zien vanwege het gemak van digitaal bestellen, zal de beveiligingslast zwaarder vallen op bedrijven die de services aanbieden om fraude te voorkomen”, stelt IBM.

Technologie op meer vlakken

Verder stelt het onderzoek dat het gedrag van de consument in potentie leidt tot de adoptie van opkomende technologieën in verschillende scenario’s. Hierbij worden onder meer telehealth en digitale identiteit genoemd. De consument vertrouwt meer op digitale interactie, wat invloed heeft op meerdere vlakken.