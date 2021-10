VMware biedt klanten nu ook zero trust voor cloudomgevingen

VMware richt op securitygebied al zijn pijlen op zero trust. Hiervoor introduceert de virtualisatiegigant een aantal nieuwe oplossingen die meer veiligheid moeten brengen naar ednpoints, virtuele machines en containers. Ook zijn er nieuwe diensten voor VMware’s MSSP-programma.

VMware biedt onder de vlag van zijn VMware Security-aanbod nu een complete end-to-end zero trust-architectuur. Hiermee kunnen bedrijven hun moderne applicatie- of andere workloadomgevingen, de onderdelen daarvan als vm’s en containers en de endpoints beschermen tegen de diverse securityuitdagingen van vandaag.

Concrete diensten

Concrete oplossingen die hiervoor worden geïntroduceerd, zijn onder meer Secure Workload Access voor zero trust in cloudomgevingen, maar ook in on-premises datacenters. De dienst Elastic Application Security Edge moet stengere security bieden voor verkeer tussen cloudomgevingen en deze beveiliging flexibeler maken. Ransomware-aanvallen kunnen voorkomen, bestreden of hersteld worden met de diensten VMware Cloud Disaster Recovery en VMware Carbon Black Cloud.

Security voor Kubernetes-omgevingen

Daarnaast geeft de dienst CloudHealth Secure State beter inzicht en beveiliging voor meerdere cloudomgevingen. De diensten API security en Kubernetes Security Posture Management helpen bij het beter beschermen van mobiele applicaties. De Kubernetes Security Posture Management-functionaliteit is onderdeel van de nieuwste update van VMware Secure en biedt vooral meer security voor gedistribueerde Kubernetes-platforms als Amazon EKS, Azure Kubernetes Service (AKS) en Google Kubernetes Engine (GKE).

Andere security-oplossingen die specifiek zich richten op het beveiligen van workloads en applicaties zijn onder meer nieuwe VMware Tanzu Service Mesh-verbeteringen. Verder moeten de al bekende VMware SASE- en de VMware Workspace One-oplossingen betere beveiligingsopties bieden voor medewerkers waar die zich ook bevinden; de zogenoemde distrubuted workforce.

VMware Cloud Provider MSSP-programma

Verder heeft de virtualisatiegigant ook extra oplossingen geïntroduceerd voor zijn Managed Security Service Partners (MSSP) VMware Cloud Provider- programma. Nieuwe mogelijkheden zijn onder meer de diensten VMware Carbon Black Cloud, VMware Cloud Disaster Recovery, VMware SASE en VMware NSX Distributed IDS/IPS. Partners kunnen deze diensten nu wereldwijd aanbieden als een custom build-optie voor hun klanten.