Citrix introduceert Citrix Secure Private Access voor hybride werken

Citrix introduceert Citrix Secure Private Access waarmee bedrijven hun medewerkers op basis van zero-trust access veiliger hybride kunnen laten werken. De dienst beveiligt automatisch beheerde en onbeheerde devices en Bring-Your-Own-Device (BYOD)-modellen.

Hybride werken wordt door veel bedrijven tegenwoordig als de toekomst gezien, maar brengt wel extra uitdagingen met zich mee voor veilige toegang tot bedrijfsnetwerken. Citrix wil bedrijven hierbij nu helpen door de introductie van zijn cloudgebaseerde dienst Citrix Secure Private Access.

Functionaliteit

Citrix Secure Private Access is gebaseerd op het zero-trust access-principe en biedt voor medewerkers, waar die zich ook bevinden, uniforme, betrouwbare en eenvoudige toegang tot alle applicaties en data binnen het bedrijfsnetwerk die zij voor hun werkzaamheden nodig hebben.

Beheerders kunnen met op context gebaseerde authenticatie- en securityfunctionaliteit medewerkers onder meer beschermen tegen klembordtoegang, keyloggers en schermopnames. Ook kunnen beheerders met de dienst zero trust- of least privilege-toegang toewijzen, veiligheidscontroles inschakelen voor meer flexibiliteit in apparaatkeuze en -gebruik, alle soorten toegangs- en werkscenario’s ondersteunen en op een veilige en uniforme wijze toegang beheren tot alle soorten applicaties in onder andere TCP-, browser-based- en VDI in (multi)cloud-omgevingen.

Combinatie met andere oplossingen

De nu uitgebrachte Secure Private Access-oplossing is de nieuwste aanvulling in het Secure Access- portfolio. De dienst kan worden gecombineerd met andere oplossingen in dit portfolio, waaronder Citrix Secure Internet Access, Citrix SD-WAN en Citrix Web App and API Protection.

