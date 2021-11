Microsoft benadrukt groeiambities met Defender for Business en Cloud

Microsoft lanceert een scala aan updates en introducties in haar securityportfolio. Daaronder: het volledig nieuwe Microsoft Defender for Business en een versterking van Microsoft Defender for Clouds positie als beheerplatform voor multi- en hybride cloudomgevingen.

Microsoft introduceert het volledig nieuwe Defender for Business als antwoord op de securitybehoeften van bedrijven met een grootte tot 300 medewerkers. Een groep die de stap van traditionele antivirus naar volwaardige endpoint detection, response en threat management goed kan gebruiken, aldus de organisatie.

De oplossing belooft hoogwaardige endpoint security in een gebruiksvriendelijke vorm. Policies zouden out-of-the-box uitrolbaar zijn. Hoewel alleen de release kan bevestigen of de tool aan die beschrijving voldoet, weten we op dit moment zeker dat het prijsmodel relatief onderscheidend is. Klanten van Microsoft 365 Business Premium ontvangen de oplossing zonder aanvullende kosten. Niet-klanten betalen 3 dollar per gebuiker per maand. We spreken bewust in dollars, want lokale prijzen zijn op dit moment onbekend.

Microsoft Defender for Business is voor eind november via een openbare preview te gebruiken. Wanneer de oplossing de previewfase verlaat is de tool alleenstaand en als toebehorende integratie in Microsoft 365 Business Premium beschikbaar.

De oplossing is compatibel met Microsoft 365 Lighthouse. Dienstverleners die de laatstgenoemde tool gebruiken om de security van meerdere klanten vanaf een centraal punt te beheren kunnen Microsoft Defender for Business in hun omgevingen verwerken.

Microsoft Defender for Cloud

Even meldenswaardig is de uitbreiding van Microsoft Defender for Cloud, de oplossing die eerder bekend stond als Azure Security Center en Azure Defender. We noemen de naamswijziging met goede redenen: Microsoft Defender for Cloud dient voor het hybride en multicloud beheer van AWS én Azure, niet alleen het laatstgenoemde.

Nu breidt Microsoft het platform uit. De organisatie maakt een reeks gebruiksklare cloud security-functionaliteiten uitrolbaar in AWS-omgevingen. Daarop aanvullend introduceert de organisatie toegespitste functies voor de beveiliging van workloads in Amazons Kubernetes-dienst, EKS.

Ook ziet een integratie in Azure Purview het daglicht. Azure Purview dient voor het overzien en ophalen van alle (meta)data in hybride en multicloud-omgevingen. De integratie, vooralsnog uitsluitend beschikbaar per preview, maakt het gangbaar om Microsoft Defender for Cloud als databron in te zetten voor het overzicht waarin Purview voorziet.

Security-ambities

Microsoft benadrukt dat elke security-update onderdeel is van een groter geheel. De organisatie belooft de komende vijf jaar 20 miljard dollar (17,27 miljard euro) in wereldwijde security-onderzoeken en -ontwikkelingen te investeren. De motivatie is commercieel van aard – en daar maakt Microsoft geen geheim van. De organisatie stelt de beste te willen zijn in het aanpakken van actuele klantenbehoeften, al toevoegend dat cybersecurity een enorm belangrijk en urgent onderwerp is.

