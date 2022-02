‘Chinese en Russische spionnen belagen Nederlands personeel via LinkedIn’

Nederlandse werknemers van hightechbedrijven met een LinkedIn-account zijn een geliefd doelwit voor Chinese en Russische spionnen, zo schrijft het Financieele Dagblad. De AVID slaat hierover alarm.

Volgens de zakenkrant worden vele medewerkers van Nederlandse hightechbedrijven op LinkedIn gestalkt door Chinese en Russische spionnen. De afgelopen tien jaar hebben medewerkers duizenden contactverzoeken ontvangen uit deze landen. De nationale veiligheidsdienst AIVD is hierover bezorgd.

Voor hun activiteiten zetten de spionnen nep-accounts op, waarbij zij zich voordoen als collega-wetenschappers of -technici. Ook kunnen zij zich op LinkedIn voordoen als consultants of recruiters. Na een eerste contact via LinkedIn, maken de spionnen de relatie vaak persoonlijker. Bijvoorbeeld door de ‘aangevallen’ medewerkers te vleien over kennis of deskundigheid. Het contact wordt in een later stadium uitgebouwd tot een persoonlijk contact op een evenement of congres.

Wanneer de spionnen zich voordoen als recruiters, kunnen nep-sollicitatiegesprekken worden opgezet. Als daar informatie wordt gedeeld over een huidige werkgever, kan dit in een later stadium als chantagemiddel worden ingezet. Op deze manier worden vaak niets vermoedende medewerkers onder druk gezet meer informatie met de ‘recruiters’ te delen. Chinese of Russische expats worden vaak onder druk gezet met dreigingen richting achtergebleven familie.

Grondige voorbereiding

Volgens de AIVD gaan Chinese en Russische spionnen voor het benaderen van potentiële slachtoffers via LinkedIn zeer grondig te werk. Sociale netwerken als LinkedIn en Instagram worden voortdurend gekopieerd en in databases opgeslagen. De databases worden gefilterd om potentiële doelwitten te ontdekken, vooral medewerkers die toegang hebben tot hoogwaardige technologie. De data worden weer gecombineerd met van het desbetreffende bedrijf verkregen persoonlijke informatie, om een zo goed mogelijk doelprofiel te krijgen.

Vervolgens wordt aan de doelwitten een ranking meegegeven op basis van invloed binnen de eigen organisatie, de positie in het zakelijk netwerk en toegang tot belangrijke informatie. Op basis van de ranking wordt bepaald wie wordt benaderd.

Positie hightechbedrijven

Nederlandse hightechbedrijven staan het gebruik van LinkedIn door hun medewerkers toe, schrijft de zakenkrant. Wel moeten medewerkers van bijvoorbeeld NXP de content van hun posts eerst voorleggen of alles ‘juridisch’ klopt. Ook ASML verbiedt medewerkers niet het zakelijke sociale netwerk te gebruiken, maar wijst hen wel op mogelijke risico’s.

Bewustwordingscampagne

Volgens de AIVD is de grootte van het aantal verzoeken van spionnen aan Nederlandse werknemers nu een reden voor het starten van een bewustwordingscampagne. Doel van deze campagne is Nederlandse medewerkers en ook ambtenaren nog bewuster te maken dat spionnen hen via LinkedIn kunnen benaderen voor informatie.

De veiligheidsdienst wil daarnaast een breder mandaat krijgen van de Tweede Kamer voor meer slagkracht tegen industriële spionage. De AIVD wil graag naast de nationale veiligheid ook commerciële bedrijven en ‘het verdienvermogen van Nederland’ verdedigen.