Chinese bedrijven lokken ASML-personeel met hoog salaris

Een van de uitdagingen voor Chinese bedrijven bij het ontwikkelen van chipproductiemachines is het tekort aan ervaren professionals. Daarom rekruteren ze agressief westers personeel.

Dit fenomeen komt vooral voor bij vakgebieden als geavanceerde lithografie en optica. Omdat bedrijven zoals Huawei alleen heasmt beste willen, rekruteren ze ervaren professionals van ASML en Zeiss SMT, waarbij ze veel geld bieden in ruil voor hun kennis en ervaring, Dit meldt tom’s Hardware op basis van berichtgeving door The Wall Street Journal.

Drie keer het huidige salaris

Huawei benaderde werknemers van het Duitse Zeiss SMT. Dit bedrijf produceert optica voor de lithografiemachines van ASML. De Chinese gigant biedt tot drie keer hun huidige salaris. Dit heeft geleid tot ernstige zorgen in de VS, Europa en Azië over diefstal van intellectueel eigendom en risico’s voor de nationale veiligheid.

De Duitse inlichtingendienst begon met een onderzoek nadat werknemers van Zeiss alarm sloegen, uit angst dat gevoelige technologische kennis in verkeerde handen zou vallen. Huawei richtte zich ook op andere Duitse bedrijven zoals Trumpf, dat laserversterkers voor chipproductie ontwikkelt.

Twee jaar geleden verplichtte de Amerikaanse overheid haar burgers en houders van een Green Card om een vergunning aan te vragen als ze wilden werken in de Chinese halfgeleidersector aan bepaalde producten. Dit veroorzaakte het vertrek van professionals bij bedrijven zoals AMEC, Huawei en Naura. Die medewerkers zijn cruciaal voor de opbouw van Chinese kennis in chipproductiemachines.

Als gevolg hiervan versnelden Chinese bedrijven hun wervingsinspanningen in Europa. ASML en haar toeleveranciers, waaronder Zeiss, zijn belangrijke doelen. Huawei en andere Chinese bedrijven namen al tientallen ingenieurs met expertise in geavanceerde optica en lithografie in dienst, waarbij sommigen naar verluidt handelsgeheimen hebben overgedragen aan Chinese entiteiten.

Strenge straffen in Taiwan

Landen zoals Taiwan, Zuid-Korea en de VS namen maatregelen om dergelijke wervingspraktijken tegen te gaan. Taiwan heeft sinds 2020 ongeveer 90 gevallen van ‘headhunten’ onderzocht en strenge straffen opgelegd, waaronder tot 12 jaar gevangenisstraf voor het lekken van kritieke halfgeleidertechnologie. Zuid-Korea heeft de straffen voor ongeautoriseerde technologieoverdracht verzwaard en richt zich op ex-werknemers die Chinese bedrijven helpen gevoelige technologieën te kopiëren.

Ondanks controles blijven ingenieurs in Azië, Europa en zelfs de VS openstaan voor wervingspogingen van Chinese bedrijven. Dit stelt bedrijven zoals Huawei in staat om ingenieurs consequent te benaderen, soms via tussenpersonen of lokale ondernemingen die hun Chinese oorsprong verhullen.

Deze praktijken worden ‘spray and pray’-strategieën genoemd omdat ze massaal werven in de hoop een paar succesvolle aanstellingen te realiseren. Omdat Chinese chipmachinefabrikanten vaak door de overheid worden gefinancierd, kunnen ze salarissen bieden die ver boven die van westerse bedrijven liggen.

Overdracht van kennis en expertise

Hoewel veel ingenieurs dergelijke aanbiedingen weigeren vanwege reputatierisico’s en culturele zorgen, accepteren sommigen ze wel, waarbij ze vaak waardevolle expertise en handelsgeheimen overdragen. Eén geval betrof drie werknemers van het in Californië gevestigde FemtoMetrix, wier vertrek en daaropvolgende datadiefstal het bedrijf bijna vernietigden.

Regeringen worstelen met het reguleren van deze praktijken. Taiwan heeft bijvoorbeeld binnenlandse bedrijven verboden om als dekmantel te dienen voor Chinese recruiters. Grootschaligere maatregelen om werving te beperken stuiten echter op uitdagingen, deels vanwege zorgen over overregulering van zakelijke activiteiten.