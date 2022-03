Palo Alto Networks lanceert een nieuwe oplossing. ‘Prisma Cloud Supply Chain Security’ werd ontworpen om dreigingen in software supply chains te herkennen en voorkomen.

Software supply chain-aanvallen zijn drastisch toegenomen. Misconfiguraties geven aanvallers toegang tot meerdere systemen. Palo Alto Networks introduceert een nieuwe oplossing om de volledige lifecycle van supply chain software te beveiligen.

Prisma Cloud Supply Chain Security herkent misconfiguraties en kwetsbaarheden in code, inclusief open source libraries, Infrastructure-as-Code-bestanden en CI/CD tools.

De functies

De oplossing vindt kwetsbaarheden, stelt oplossingen voor en visualiseert de supply chain met alle herkende dreigingen. De visualisatie helpt bij het voorspellen van aanvallen. Voorgestelde oplossingen kunnen direct toegepast worden door bestaande supply chain software in Prisma Cloud te integreren.

“Er worden elke dag nieuwe kwetsbaarheden gevonden in open source- en softwarecomponenten die eerder zijn geïntegreerd door een organisatie”, vertelt Ankur Shah, senior vice-president van Prisma Cloud bij Palo Alto Networks. “Zonder de juiste tools is het erg moeilijk om te zien of en waar er ongepatchte software draait.”

De nieuwe oplossing is beschikbaar in Bridgecrew by Prisma Cloud en Prisma Cloud.

