Ongeveer de helft van IT-leiders wereldwijd is van plan om binnen de komende twaalf maanden in hardware-assisted security te investeren.

Dat blijkt uit onderzoek van Ponemon Institute. Het rapport wijst uit dat 36 procent van organisaties wereldwijd hardware-assisted security in hun securitybeleid verwerkt.

Hardware-assisted security is een breed begrip. De term beschrijft elke securitymaatregel die door een component van een device of een extern device wordt genomen. Denk aan trusted platform modules (TPM) voor cryptografie en ingebouwde chips voor BIOS backups.

De meeste processor- en laptopfabrikanten integreren hardware-assisted security. Intel zorgt er bijvoorbeeld voor dat devices met Intel CPU’s beheerd kunnen worden via Intel vPro, een device management-platform. Ook zijn de drives van sommige HP-laptops uitgerust met een extra module voor backups. De module maakt het mogelijk om data te herstellen nadat de drive wordt beschadigd.

De kans is groot dat jij hardware-assisted security gebruikt, want vrijwel elke hardwarefabrikant treft maatregelen om devices te beveiligen. De meeste organisaties investeren onbewust in hardware-assisted security. Sommige organisaties doen het nadrukkelijk. Het Ponemon Institute concludeert dat deze groep groeit.

Hardware-assisted security groeit

In opdracht van Intel ondervroeg de onderzoeker meer dan duizend IT-leiders wereldwijd. Ongeveer de helft is van plan om in de komende twaalf maanden in hardware-assisted security te investeren. 36 procent verwerkt hardware-assisted security in het securitybeleid van hun organisatie. Onder hen ziet 85 procent hardware-assisted security als topprioriteit. De meesten vinden het belangrijk dat securityvendoren zowel hardware- als softwaresecurity aanbieden.

Inzicht

Intel verwacht dat het wereldwijde bedrijfsleven voor het einde van 2022 meer dan 150 miljard euro in cybersecurity investeert. “Hardware-assisted security-oplossingen beschermen de volledige stack”, deelt Suzy Greenberg, vice president van Intel Product Assurance and Security.

De organisatie benadrukt het belang van inzicht in devices. Zoals eerdergenoemd maken Intel CPU’s het mogelijk om devices met Intel vPro te beheren. Vraag je het aan Intel, dan heeft het platform de toekomst.

Tip: Fortinet wil networksecurity in 2022 nog hoger op de agenda krijgen