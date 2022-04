CrowdStrike heeft het Falcon securityplatform van nieuwe functionaliteit voorzien. De toegevoegde mogelijkheden voor Falcon CWP en Falcon Horizon richten zich op het beter kunnen beveiligen van de public cloudomgevingen.

De updates moeten het voor bedrijven makkelijker maken public cloudomgevingen te beschermen tegen hackers. Vooral nu hackers zich meer op dit soort omgevingen richten, aldus de securityspecialist.

CrowdStrike Falcon CWP, een agent gebaseerde oplossing voor het detecteren en automatisch blokkeren van bedreigingen voor public cloudomgevingen, heeft updates gekregen voor het detecteren van bedreigingen in containers. Bijvoorbeeld of ze door hackers zijn gecompromitteerd. Ook vindt de oplossing verkeerd geconfigureerde containers die de infrastructuur waarop zij draaien kunnen overschrijven en zorgt ervoor dat ze worden verwijderd. Dit maakt het voor hackers moeilijker cloudinfrastructuren binnen te dringen.

Falcon Horizon-updates

Voor CrowdStrike Falcon Horizon, een agentless securitytool voor cloudomgevingen, is nu extra functionaliteit toegevoegd voor het beveiligen van AWS, Microsoft Azure en Google Cloud.

Voor AWS detecteert de oplossing niet alleen mogelijke inbreuken, maar geeft de tool ook aanbevelingen om ze op te lossen. Dit moet de tijd die nodig is voor het oplossen van problemen voor deze specifieke public cloudomgeving versnellen.

In de update voor Azure voegt Falcon Horizon voor Active Directory functionaliteit toe voor het identificeren van mogelijkheden voor het reduceren van niet-noodzakelijke permissies voor cloustoegang. Dit moet ook de kans op cyberaanvallen op de Azure-omgevingen van klanten beperken.

Voor Google Cloud kunnen klanten makkelijker verkeerd geconfigureerde settings in de diverse deployments detecteren. Dit moet ook de kans op data-inbeuken verkleinen.

Overige nieuwe functionaliteit

Verder gaat CrowdStrike het beheer van zowel Falcon CWP en Falcon Horizon in een enkele dashboard-omgeving samenbrengen. Op deze manier kunnen securityspecialisten makkelijker de diverse mogelijkheden van beide oplossingen in een centrale omgeving in de gaten houden en beheren.

