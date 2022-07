Tot voor kort richtte Computest Security zich op de preventie van cyberincidenten. Met de aankondiging van vandaag komt daar ook detectie en respons bij.

De balans tussen preventie aan de ene kant en detectie en respons aan de andere is altijd onderdeel van discussies rondom cybersecurity. Idealiter hou je als organisatie alle bedreigingen buiten de deur, dus is preventie belangrijk. De realiteit is echter dat dit niet (meer) te doen is. Het is natuurlijk nog altijd beter om te voorkomen dan te genezen, maar je moet wel voorbereid zijn om geslaagde aanvallen te detecteren en deze onschadelijk te maken.

Computest zet eigen SOC op, biedt MDR aan

Voor Computest Security (samen met Computest DevOps onderdeel van de Computest Group), ging het tot vandaag alleen om preventie. Daarmee dekte het bedrijf dus een gedeelte van de huidige wensen van organisaties af. Het kon niet het volledige spectrum aan securitydiensten aanbieden. Dat moest veranderen. Dus heeft men een eigen SOC (Security Operations Center) opgezet. Vanuit dit SOC kan het de nodige diensten aanbieden. De meest voor de hand liggende van deze diensten is MDR, oftewel Managed Detection and Response. Computest kondigt de beschikbaarheid van deze dienst vandaag aan. Met andere woorden, vanaf vandaag kunnen klanten bij Computest terecht voor het voorkomen van aanvallen, maar ook voor het monitoren van hun omgevingen en adequaat reageren mocht er toch een aanval doorheen komen.

Het is ook nog belangrijk om op te merken dat het hier niet om een zogeheten paper launch gaat. De MDR-dienst van Computest is per direct beschikbaar. Hij is beschikbaar in een abonnementsvorm voor een vaste prijs per medewerker per maand.

Op weg naar leidende positie

Met de toevoeging van MDR wil Computest weer een volgende stap zetten in de ambitieuze plannen die het bedrijf heeft. Vorig jaar al berichtten we over een investering vanuit Mentha Capital in Computest. Dat was feitelijk het startschot voor deze ambities. Eerder dit jaar verdubbelde het bedrijf het personeelsbestand al met de overname van SYSQA. De medewerkers van SYSQA zullen op termijn ondergebracht worden in de DevOps-afdeling van Computest. Met de aankondiging van de MDR-dienstverlening verwachten we ook binnen de Computest Security-afdeling een toename in headcount.

Het voorlopige einddoel van Computest is om een full-service portfolio op te zetten. Hiermee wil het de leidende en meest klantgerichte securitypartij van Nederland worden. Wat daarmee exact bedoeld wordt, is ons op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Dat zal echter vanzelf duidelijk worden bij volgende stappen die het bedrijf gaat zetten. Want dat Computest nog niet klaar is met de route richting die positie, lijkt wel zeker.