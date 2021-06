Computest wil markt veroveren met investering Mentha

Het Nederlandse Computest kan vanaf nu stevig door gaan groeien. Het gaat namelijk een samenwerking aan met Mentha Capital, de private equity-maatschappij gericht op Nederlandse en Vlaamse middelgrote bedrijven. De samenwerking bestaat uit een investering van Mentha in Computest.

Computest heeft in de 16 jaar dat het bestaat al een fraaie staat van dienst opgebouwd. Recent nog berichtten we over een fraai staaltje van wat het bedrijf kan. Twee hackers van het bedrijf vonden toen kritieke beveiligingsproblemen in Zoom. Dat leverde hen een beloning op van 200.000.

Een dergelijke beloning is natuurlijk mooi, maar als je wilt groeien zijn strategische investeringen nodig. Dat is dus nu het geval met de investering vanuit Mentha. Daarmee blijft Mentha behoorlijk actief. Eerder al berichtten we over een investering in Rapid Circle, dat vervolgens weer enkele andere bedrijven overnam. Ook in het samengaan van de drie Nederlandse SAP-dienstverleners Asecom, Serac en Xperi had de investeerder de hand.

Cybersecurity-dienstverlening en DevOps

Met de investering vanuit Mentha wil Computest op meerdere vlakken harder groeien en markten veroveren dan nu het geval is, ook al werken er toch nu ook al 100 mensen voor het bedrijf. Het gaat hierbij dan zowel om de Computest Security- als om de Computest DevOps-tak.

Computest Security richt zich op het leveren van cybersecuritydiensten aan klanten. Denk hierbij aan preventieve security, maar ook governance, risk & control. Daarnaast heeft Computest een eigen onderzoekslab, Sector 7. Daar is men bezig met interne innovatie in de producten en diensten van Computest, maar wil men ook bijdragen aan het bewustzijn rondom security in het algemeen in de samenleving.

De DevOps-poot van Computest richt zich niet per se op security, ook al zal dat er uiteraard wel een onderdeel van uitmaken. Bij dit onderdeel draait het om het detacheren van DevOps-specialisten bij organisaties. Dit om bij die organisaties de softwareontwikkeling te verbeteren. Dit kan gaan om de kwaliteit van de code, maar bijvoorbeeld ook om het proces rondom de ontwikkeling van de software.

Reacties Computest en Mentha

Verdere details over de investering vanuit Mentha richting Computest zijn niet naar buiten gebracht. Dat gebeurt eigenlijk nooit bij dit soort ontwikkelingen. Uiteraard zijn beide partijen verguld met de samenwerking. Hieronder voor de volledigheid enkele quotes: