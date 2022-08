Deense vestigingen van 7-Eleven sluiten de deuren vanwege een cyberaanval die het landelijke kassasystemen verstoort.

De aanval vond op de ochtend van maandag 8 augustus plaats. “We vermoeden dat we zijn blootgesteld aan een cyberaanval”, liet de winkelketen op Facebook weten. 7-Eleven is een Amerikaanse multinational met meerdere vestigingen in Denemarken.

“Dit betekent dat we geen gebruik kunnen maken van kassa’s en/of betalingen kunnen ontvangen”, vervolgde de organisatie. “We houden de winkels gesloten totdat we meer over de omvang van de aanval weten. We hopen natuurlijk dat we de winkels binnenkort weer kunnen openen.”

Landelijk kassasysteem

Volgens website BleepingComputer deelde een vermeende medewerker op Reddit dat zijn werkplek werd gesloten nadat de kassasystemen uitvielen. “We werken bij de winkel in Strøget en ons kassasysteem werkt niet. Alle winkels van het land draaien op hetzelfde systeem, dus alle winkels in Denemarken zijn momenteel gesloten”, schreef de medewerker in een inmiddels verwijderd bericht.

Verdere details zijn onbekend. 7-Eleven bevestigde niet of er sprake is van ransomware. Het afsluiten van systemen is een veelvoorkomende maatregel om de verspreiding van ransomware te voorkomen. Website BleepingComputer nam contact op met 7-Eleven, maar kreeg geen aanvullende informatie.

Cybersecurity loopt door

Securityprofessionals hebben het druk tijdens de vakantieperiode. Op vrijdag 5 augustus sloten meer dan 100 Belgische en Nederlandse tandartspraktijken de deuren vanwege een cyberaanval op Colosseum Dental Benelux. Softwareleverancier Twilio maakte op maandag 8 augustus bekend dat cybercriminelen toegang kregen tot de gegevens van klanten.

Tip: Data privacy: van noodzakelijke security-stap tot competitief voordeel