JumpCloud lanceert een password manager voor IT-beheerders en managed service providers.

JumpCloud ontwikkelt software voor identity, access en device management. Elke oplossing draait op het Open Directory Platform, een centrale omgeving voor IT-beheerders en managed service providers (MSP’s). Het platform werd onlangs uitgebreid met de JumpCloud Password Manager.

JumpCloud Password Manager

De oplossing stelt organisaties in staat om een password manager voor eindgebruikers te beheren. De password manager biedt een veilige opslagomgeving voor de inloggegevens van eindgebruikers.

Wachtwoorden, multi-factor authentication (MFA) en single sign-on (SSO) zijn in een centraal dashboard te beheren. “Met behulp van de wachtwoordbeheermogelijkheden kunnen teams de menselijke factor uit wachtwoordbeheer verwijderen”, deelde de organisatie tijdens de aankondiging.

Het aanbod van password managers is breed. 1Password, LastPass en Bitwarden zijn populaire voorbeelden. De password manager van JumpCloud is geen directe concurrent. Het systeem is ontworpen voor klanten die met meerdere modules van het Open Directory Platform werken of willen werken.

Geen master password

Sommige password managers werken op basis van een master password. Eindgebruikers ontvangen het master password om toegang te krijgen tot alle opgeslagen wachtwoorden. JumpCloud heeft een alternatieve aanpak. Eindgebruikers hoeven geen master password te onthouden of op te slaan.

De wachtwoorden van een eindgebruiker worden op het apparaat van de eindgebruiker opgeslagen. De servers van JumpCloud synchroniseren de wachtwoorden van elk apparaat met de account van de gebruiker. De organisatie draagt zorg voor de versleuteling en beveiliging van de servers.

JumpCloud Password Manager is direct beschikbaar in early access. Algemene beschikbaarheid volgt later dit jaar.

