In deze Techzine Talks doen we de acroniemen securitybingo, oftewel we geven duiding bij begrippen als EDR, XDR, NDR, SOAR en SIEM. Deze termen hoor je vandaag de dag steeds vaker, want er verschijnen steeds meer oplossingen die hiermee werken. De verschillen tussen deze begrippen zijn lang niet voor iedereen duidelijk. De meeste IT’ers zijn wel bekend met een SIEM, maar die werkt in veel gevallen ook weer samen met de andere oplossingen. Bijvoorbeeld met een EDR, XDR of NDR.

Het kan dus best complex worden als je bijvoorbeeld een securityplan gepresenteerd krijgt waar men deze begrippen door elkaar gebruikt. Laat staan dat je chocolade moet maken van het plan als je deze begrippen niet helemaal scherp hebt. Daarom deze podcast, om uit te leggen, wat het is, wat de verschillen zijn en of je ze allemaal nodig hebt.

