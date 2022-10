Securityspecialist Arctic Wolf heeft onlangs 409 miljoen euro (401 miljoen dollar) aan investeringskapitaal opgehaald in de vorm van converteerbare obligaties.

Met de huidige investering wil de securityspecialist zijn activiteiten verder uitbouwen. De afgelopen tijd heeft Arctic Wolf de vraag naar zijn oplossingen flink zien toenemen en breidt daarom flink uit.

Naast het aantrekken van veel nieuw personeel, heeft de securityspecialist hiervoor bijvoorbeeld begin dit jaar de incident response startup Tetra Defense overgenomen. Ook is begin dit jaar een EMEA-hoofdkwartier in het Britse Newcastle geopend. In totaal zegt het bedrijf nu meer dan 3.000 klanten te hebben.

Technologie Arctic Wolf

Concreet levert Arctic Wolf managed securitydiensten waarmee bedrijven hun technologie-infrastructuur tegen aanvallen kunnen beschermen. Deze diensten monitoren de infrastructuur op kwaadaardige activiteit en zoeken daarnaast naar inbraakpogingen. Wanneer een inbraakpoging wordt gedetecteerd, helpen de diensten deze inbraak te beteugelen en krijgt het getroffen bedrijf aanbevelingen voor het verder oplossen van het incident.

Voor het detecteren van de kwaadaardige activiteiten op infrastructuur, gebruikt de securityspecialist een intern ontwikkeld SecOps-platform. Dit platform verzamelt automatisch data over mogelijke security-incidenten uit de IT-omgevingen van klanten. Het platform combineert deze data vervolgens met informatie over hackcampagnes en andere bronnen. Op basis hiervan wordt geconcludeerd of het daadwerkelijk om een aanval gaat.

Arctic Wolf verzamelt de data uit – naar eigen zeggen – ruim 2 biljoen verschillende security-events per week. Hierop wordt vervolgens machine learning toegepast. Ook heeft de specialist een aantal aanpasbare workflows ontwikkeld die helpen bij het ontdekken van inbreuken volgens eisen van klanten

Verder geven de diensten klanten zelf toegang tot deze gegevens. Dit kunnen ruwe data zijn, maar ook voorbewerkte data voor snellere analyses. Op deze manier kunnen interne securityspecialisten van bedrijven zelf mogelijke inbreuken tegengaan.

In totaal 917 miljoen euro opgehaald

De investeringsronde stond onder leiding van de private investeerder Owl Rock Capital. Andere deelnemers waren Viking Global Investors, het Canadese pensioenfonds Ontario Teachers Plan en Neuberger Berman. In totaal heeft Arctic Wolf sinds zijn oprichting in 2012 al 917 miljoen euro (900 miljoen dollar) aan investeringskapitaal opgehaald.

