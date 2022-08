Red Hat lanceert een nieuwe versie van OpenShift Platform Plus, de meest uitgebreide Kubernetes-oplossing in het aanbod.

Applicaties worden steeds vaker gecontaineriseerd. Het gebruik van Kubernetes groeit mee. De open-source technologie is al jaren de industriestandaard voor het beheren van containers, ook wel bekend als container orchestration. Meerdere organisaties ontwikkelen eigen versies van het platform, waaronder Red Hat.

De versie van Red Hat heet OpenShift. De organisatie probeert het platform gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken dan de oorspronkelijke technologie. Naast OpenShift ontwikkelt Red Hat aanvullende apps voor het beveiligen van clusters, data management in hybride clouds en container development.

De oplossingen zijn afzonderlijk beschikbaar, maar sommige organisaties willen de volledige stack. Voor hen ontwikkelt Red Hat OpenShift Platform Plus, een combinatie van OpenShift en meerdere aanvullende oplossingen. De nieuwste versie van OpenShift Platform Plus is sinds kort beschikbaar.

Red Hat OpenShift Platform Plus

De update bevat de nieuwste versies van de oplossingen waaruit het platform bestaat. Klanten krijgen toegang tot OpenShift 4.11, Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.6 en OpenShift Data Foundation 4.11.

OpenShift 4.11 maakt het mogelijk om OpenShift via de AWS- en Azure Marketplace te installeren. Daarnaast is OpenShift in een handomdraai uit te rollen in virtuele omgevingen van Nutanix. Ook kunnen containers voortaan in sandboxes draaien op AWS.

Advanced Cluster Management 2.6 verbetert de prestaties van clusters in omgevingen met hoge vertragingen en lage bandbreedte, waaronder de edge. De oplossing genereert nieuwe metrics om de prestaties van edge-omgevingen te monitoren.

Tot slot beschikt OpenShift Data Foundation 4.11 over de OpenShift API voor datasecurity. De API maakt het mogelijk om backups te creëren en gegevens te herstellen.

OpenShift 4.11 en OpenShift Data Foundation 4.11 zijn direct beschikbaar. Advanced Cluster Management 2.6 wordt voor het einde van augustus verwacht.

