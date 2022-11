Okta onthult tijdens de Oktane22-conferentie de Customer Identity Cloud. De oplossing, gebaseerd op technologie van het overgenomen Auth0, moet customer identity-technologie eenvoudig te implementeren en aanpasbaar maken.

Okta host na de coronajaren weer een fysieke versie van Oktane. Ook is de conferentie digitaal bij te wonen. Tijdens deze editie zal met name Customer Identity Cloud centraal staan. Het bedrijf wil met het nieuwe product voor organisaties “het spanningsveld tussen security, privacy en user experience voor hun klanten oplossen”, aldus de organisatie. “Twee gedifferentieerde use cases voor consumer-apps en SaaS-apps, en diverse productinnovaties voor moderne app-bouwers maken het mogelijk om sneller te groeien met een betere user experience, minder risico’s en meer productiviteit voor developers.”

De Customer Identity Cloud moet de totale ervaring verbeteren en tegelijkertijd de veiligheid van klanten garanderen. Dit grotendeels op basis van Auth0-technologie, dat eerder aangekocht werd door Okta. Het platform van Auth0 biedt applicatiebouwers componenten om het inbouwen van authenticatie te versimpelen. Denk aan componenten voor het bouwen van het inlogscherm dat een gebruiker ziet of het uitbreiden van de mogelijkheden door de developer. De bouwblokken van het platform bieden bijvoorbeeld integraties met identiteitsproviders Google en Microsoft en single sign-on met Salesforce.

Identiteit voor consumenten-apps

De Customer Identity Cloud kan gebruikt worden voor het regelen van identiteit in consumenten-apps. Hiervoor biedt Okta de op maat gemaakte Customer Identity Cloud for Consumer Apps. Deze uitvoering helpt organisaties het registratie- en inlogproces te stroomlijnen op elk apparaat, stack of platform. De veiligheid moet gegarandeerd worden met progressive profiling en Adaptive Multi Factor Authentication.

Okta wil verder eenvoud en veiligheid garanderen met de Passkeys Management-feature. Dit is een alternatief voor wachtwoorden, waarmee gebruikers snel en eenvoudig in moeten kunnen loggen bij applicaties en websites. Softwareontwikkelaars kunnen de passkeys inschakelen via het Okta-dashboard. Code aanpassen is niet nodig.

Highly Regulated Identity is weer een ander onderdeel van Customer Identity Cloud For Consumer Apps. Hiermee biedt Okta een nieuwe toolset, om klanten risicovollere transacties te laten beveiligen met extra security- en beleidscontroles.

Tot slot trekt Security Center de aandacht, een technologie die inzichten in bedreigingen gebruikt op basis van miljarden authenticaties. Security-experts kunnen het dashboard gebruiken om verdachte activiteiten te detecteren en erop te reageren.

Het is de bedoeling dat de nieuwe functies medio 2023 toegevoegd zijn.

Vereenvoudigen van SaaS

Daarnaast kan de Customer Identity Cloud ingezet worden voor software as a service. De Okta Customer Identity Cloud for SaaS Apps helpt organisaties nieuwe gebruikers te onboarden en authenticatie te beheren voor alle klanten. Enkele features die de veiligheid en het gemak moeten bieden zijn Enterprise Federation, directory synchronisatie, provisioning en security-policies.

Een feature die Okta specifiek uitlicht is Workforce Enterprise Connection. De identiteitsleverancier wil het werk van SaaS-ontwikkelaars eenvoudig maken met kant-en-klare integraties voor Okta Workforce Identity Cloud. Deze tool maakt deel uit van Enterprise- en self-service B2B-abonnementen.

Tot slot is er de Organizations-functie, voor het beheren en modelleren van identiteit voor zakelijke klanten. Deze feature kan gebruikt worden om policies te configureren. De tool biedt ondersteuning voor twee miljoen leden per organisatie en moet verbeterde zoekmogelijkheden bieden.

