Okta rondt miljardenovername van Auth0 af

Okta heeft de overname van Auth0 afgerond. Het identity managementbedrijf legt 6,5 miljard dollar (zo’n 5,4 miljard euro) neer voor Auth0, dat gespecialiseerd is in cloud based identity-software. De bedrijven worden regelmatig ingeschakeld voor hulp bij het beheren van de online identiteit van medewerkers.

Het was al bekend dat Okta van plan was om Auth0 te kopen, maar nu is het officieel rond. Okta is een beursgenoteerd bedrijf van 35 miljard dollar dat in software en API’s handelt waarmee bedrijven kunnen beheren hoe hun gebruikers online systemen benaderen. Auth0 maakt op zijn beurt een identificatieplatform voor ontwikkelaars. Het is een groot bedrijf dat onder andere wordt gesteund door Salesforce.

Bekende klanten van Auth0 en Okta zijn T-Mobile, Pfizer, AMD en Siemens. De integratie van de twee bedrijven moet ervoor zorgen dat online identificatie gestroomlijnder gaat verlopen. In eerste instantie blijft Auth0 een onafhankelijke unit binnen Okta, die wordt gerund door de huidige CEO Eugenio Pace. Pace rapporteert aan Todd McKinnon, de CEO van Okta. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat de bedrijven worden geïntegreerd.

Okta

Eerder zei Okta-CEO Todd McKinnon: “We zullen samen de toekomst van identiteit op het internet vormen. Ik ben verheugd door de keuze, flexibiliteit en waarde die we klanten bieden. Okta en Auth0 adresseren een brede set identiteitsgebruikstoepassingen, en onze identiteitsplatformen zijn robuust en genoeg uitbreidbaar om de grootste organisaties ter wereld en innovatiefste ontwikkelaars te dienen.”

Okta heeft het afgelopen kwartaal 234,7 miljoen dollar omgezet, een groei van 40 procent ten opzichte van vorig jaar. Een goed moment dus om een overname te doen en nog meer te groeien.

