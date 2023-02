Wipro heeft een Decentralized Identity and Credential Exchange dienst gelanceerd die gebruikmaakt van blockchain technologie om gebruikers volledige controle te geven over hun privé informatie.

Onder de naam DICE ID geeft de nieuwe dienst digitale certificaten uit en verifieert deze, waardoor gebruikers hun persoonlijke informatie kunnen opslaan in een versleutelde “identiteitsportefeuille” die zij controleren.

DICE ID laat gebruikers beslissen welke informatie ze willen delen in hun digitale instellingen en wanneer en hoe ze die delen. Door blockchaintechnologie te combineren met een versleutelde portemonnee die persoonlijke gebruikersgegevens beveiligt, biedt DICE een fraudebestendige historische registratie van elke transactie op het blockchainnetwerk.

Het nieuwe aanbod wordt al getest

Wipro heeft de dienst in september getest en sindsdien toegepast in onderwijs, financiële technologie, gezondheidszorg, overheid en metaverse toepassingen. DICE vergemakkelijkt bijvoorbeeld de uitwisseling van talent via draagbare vaardigheidsreferenties voor studenten en freelancers in het onderwijs.

In financiële instellingen helpt het platform bij het beheer van de toestemming van gebruikers om gegevens te delen voor naleving en regelgeving met behoud van privacy en vertrouwelijkheid. In metaverse platforms creëert DICE gemeenschappen via pseudonieme identiteiten en avatars.

Dit is allemaal mogelijk omdat DICE is gebouwd om te voldoen aan het verifieerbare open datamodel van het World Wide Web Consortium, dat is ontworpen om referenties machinaal leesbaar en interoperabel te maken.

Hierdoor kunnen bedrijven, gemeenschappen en protocollen veilig DICE-referenties uitwisselen zolang ze zich aan de standaard houden.

