In het teken van de jaarlijkse RSA-conferentie kondigt Sysdig een integratie aan met ServiceNow Container Vulnerability Response (CVR). Door deze samenwerking moeten klanten sneller op de grootste cyber-risico’s kunnen letten.

Als securityleverancier levert Sysdig een grote mate van expertise op het gebied van runtime security. Dit houdt in dat containers in een netwerk beschermd worden terwijl ze een applicatie aan het draaien zijn. Het is het zoveelste voorbeeld in een ellenlange lijst aan potentiële doelwitten voor cybercriminelen. Sysdig geeft aan dat IT-teams overweldigd kunnen zijn door de hoeveelheid kwetsbaarheden in het snel evoluerende digitale tijdperk. Vandaar dat Sysdig het nut van de vulnerability-ruis wegnemen erkent. Het belooft 95 procent van deze ruis weg te nemen voor ServiceNow-gebruikers.

Voordelen

ServiceNow biedt als securitybedrijf oplossingen voor cloud-omgevingen die de digitale workflow van enterprise-operaties kunnen managen. Het gat dat Sysdig hierin opvult, is het verduidelijken van wat zich in runtime afspeelt. Het wegnemen van de ruis moet leiden tot een snellere time-to-resolve (TTR), door snellere triage (het prioriteren van kwetsbaarheden), contextualisatie van het probleem, tracking en automatische response.

Sysdig belooft dat ServiceNow-klanten door deze integratie een compleet overzicht hebben van de potentiële risico’s die zich binnen een netwerk bevinden. Sysdig en ServiceNow zijn op de show-vloer te vinden tijdens RSA 2023.

Lees ook: Nieuwe cybercrime-tactiek: het verhandelen van andermans internet