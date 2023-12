Task mining identificeert waar elke werknemer tijd te winnen heeft. Het Tsjechische UltimateSuite belooft bedrijven binnen vier weken 10 procent innovatiever te maken. ServiceNow ziet de potentie van de start-up en heeft een overname aangekondigd.

Er is geen bedrag genoemd, maar SiliconANGLE stelt dat het waarschijnlijk niet al te imposant is. Immers heeft de start-up minder dan een miljoen dollar verzameld. Toch past het aanbod van UltimateSuite goed bij ServiceNow, dat zich onder meer richt op process mining op het Now-platform. Laatstgenoemde bedrijf heeft een erg breed aanbod, zoals we in juni al na het Knowledge23-evenement omschreven.

Tip: Knowledge23: Weet men inmiddels wat ServiceNow is en doet?

Elke werknemer in detail

Daar waar process mining zich richt op het analyseren van bedrijfsprocessen via event logs in IT-systemen, richt task mining zich op het optimaliseren van alledaagse taken. Het gaat in het tweede geval dus om het analyseren van werknemersgedrag op een pc. De hele IT-afdeling hoeft dus niet met gegevens te komen om de productiviteit van elke werknemer in detail in te zien. UltimateSuite identificeert welke taken geautomatiseerd kunnen worden en waar andere inefficiënties optreden. Dat doet het via insights, die zichtbaar zijn op een (naar eigen zeggen) intuïtief ogende dashboard. Het uit de mogelijke besparingen in FTE’s, zodat bedrijfsleiders concreet te zien krijgen wat er qua werktijd te winnen valt.

Bron: UltimateSuite

Zodra de overname rond is, zal ServiceNow deze functionaliteit integreren in het Now-platform. Bestaande klanten zullen voortaan dus aan moeten kloppen bij ServiceNow om de dienst af te nemen. De oplossing biedt volgens het bedrijf een “röntgenstraal” door een organisatie om operationele bottlenecks te identificeren en automatiseren.

Process mining als overkoepelende term

ServiceNow zegt door de overname de eigen automation- en AI-vaardigheden te willen versterken. Dat refereert onder meer aan UltimateSuite’s “AI-Powered Insights”, dat via een chatbot direct bevindingen kan delen, automatisch rapporten kan genereren en hypothetische wijzingen aan een werkproces theoretisch kan testen.

Hoe dan ook zit process mining-software in de lift, zoals Gartner-onderzoek uitwijst dat door ServiceNow wordt aangehaald. Alleen al in 2021 groeide de markt voor deze soort software met 46 procent, terwijl Gartner verwacht dat er een gemiddelde jaarlijkse groei van 33 procent tot 2025 verwezenlijkt zal worden. ServiceNow heeft de conclusie getrokken dat het process mining kan aanvullen met task mining om productiviteit op verschillende schalen zichtbaar te maken. Hoe het deze takken van sport combineert binnen het Now-platform, moet nog blijken.

Lees ook: Bordeaux wordt CO2-neutraal met data en digitaal platform