De recente verplichte cumulatieve Patch Tuesday-update voor Windows 11 veroorzaakt mogelijk snelheidsproblemen met de L2TP/IPsec VPN-verbindingen. Microsoft geeft aan het probleem op dit moment te onderzoeken.

Eindgebruikers ervaren mogelijk na de recente cumulatieve Patch Tuesday KB5026372-update snelheidsproblemen met hun L2TP/IPsec VPN-verbindingen. Volgens een commentaar van een Microsoft-medewerker op Reddit hebben eindgebruikers geen problemen om een L2TP/IPsec VPN-verbinding tot stand te brengen, maar de verbindingen zijn erg traag en wordt er een time out van de RDP veroorzaakt.

Het probleem zou zich vooral voordoen bij draadloze verbindingen die via Wifi verlopen. Bij bedrade verbindingen zou het probleem zich niet voordoen.

Problemen al bekend

De snelheidsproblemen in de L2TP/IPsec VPN-verbindingen kwam al aan het licht na het uitbrengen van de optionele niet-security update KB5025305 in de maand april van dit jaar. Deze patch is met andere (security) fixes en patches gebundeld in de recente verplichte Patch Tuesday-update, zodat meer eindgebruikers nu door het probleem zijn getroffen. De update uit april zou ook lees- en schrijfsnelheidsproblemen met SSD’s veroorzaken.

In een commentaar aan Bleeping Computer geeft Microsoft op de hoogte te zijn van het probleem en dit te onderzoeken. Een fix voor het probleem is nog niet beschikbaar, maar het de-installeren -met alle gevolgen van dien- zouden de problemen oplossen.

