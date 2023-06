Commvault breidt de mogelijkheden van het eigen security-portfolio uit. Naast een nieuwe Cloud Command-interface spreekt de backup-specialist over ML-geassisteerde risico-analyses, automatische herstelmogelijkheden en een dreigingsadviseur. Ook komt het met integraties met Microsoft en CyberArk.

Zoals we twee jaar geleden al beschreven, is Commvault groot geworden door zich te specialiseren in back-ups sinds de oprichting in 1988. In de tussentijd is het IT-landschap op z’n zachtst gezegd radicaal veranderd, met de beweging naar clouddiensten als tegenwoordige trend. Op dat gebied wil het bedrijf verder innoveren om de belofte waar te maken van dreigingsdetectie “binnen vijf minuten” tegenover gemiddeld 24 uur bij de concurrentie. Overigens laat het bedrijf weten dat het op veel manieren voor bescherming kan zorgen: on-prem, hybride, op cloud gebaseerd en via partners.

Cloud Command: een geïntegreerde dashboard

Bedrijven vragen om eenvoud en overzicht, dus zien we vaker dat securityleveranciers kiezen voor een dashboard. Commvault Cloud Command dient hierop in te spelen. De term “low code” wordt niet door Commvault zelf genoemd, maar de belofte van “health-at-a-glance” doet hier wel aan denken. Cloud Command is gebaseerd op één code-base en brengt een tool voor de universele management van alle Commvault-diensten, zoals Metallic. Op de dashboard kunnen gebruikers lezen welke risico-niveau’s gelden, indicatoren voor de kwaliteit van security en herstelmogelijkheden.

Vervolgens spreekt Commvault over een aantal specifieke toepassingen die security op een hoger niveau moeten brengen. Zo is er Commvault Risk Analysis, dat gevoelige data in quarantaine stelt of het zelfs verwijdert van een kwetsbare locatie in een cloud-omgeving. Dit voorkomt cyber exposure en potentiële data-exfiltratie, stelt men.

Daarnaast belooft Commvault Auto Recovery aardig wat kopzorgen weg te nemen. Deze cyber-analysetool kan ervoor zorgen dat herstelmogelijkheden ook echt op de proef gesteld worden voordat het te laat is. We zien dat het testen van backups vaak niet gebeurt, zoals we bespraken in een Techzine Talks-aflevering.

Ten slotte rept het bedrijf nog over ThreatWise Advisor, een assistent die niet alleen voor de gebruiker werkzaam is. Het plaatst namelijk ook ‘decoys’ van gevoelige data op een intelligente manier in backup-omgevingen, om kwaadwillenden op het verkeerde been te zetten.

Cloud Command zou in het tweede kwartaal beschikbaar moeten zijn.

Een andere strategie en meer integraties

Commvault sprak met Research Vice President bij IDC Phil Goodwin om te duiden wat de snelle herstelmogelijkheden klanten bieden. “Ransomware-garanties zijn in de lift en bieden belangrijke voordelen. Toch is het beter om snelle, zekere en accurate recovery te bieden die de noodzaak van een garantieclaim wegneemt.” Dit is duidelijk een andere strategie dan we zagen bij bijvoorbeeld Rubrik, eveneens van oudsher gespecialiseerd in backups. Die bieden tot wel 10 miljoen dollar bij eventuele problemen tengevolge van cybercrime. Commvault gooit het op een razendsnel herstel, geholpen door de continue checks om te zien of alle backups naar behoren helpen.

Commvault gaat ook samenwerken met Microsoft en CyberArk. De security-platforms van deze partijen worden aangevuld met Commvault-technologie om automatische incident response te leveren en meer inzicht te bieden in de aanwezige dreigingen.