Arctic Wolf breidt de beschikbaarheid uit van de eigen Security Operations Warranty. Klanten in Europa en Oceanië kunnen nu ook tot 1 miljoen dollar (931.400 euro) schadevergoeding krijgen bij een groot cybersecurity-incident.

Chief product officer Dan Schiappa geeft ruiterlijk toe dat geen enkele security-tool elke cyber-aanval kan tegenhouden. Daarom benadrukt Arctic Wolf “het leveren van een combinatie van effectieve security operations-oplossingen en unieke klantvoordelen.” Hij vervolgt: “We doen dit om organisaties te helpen met het opbouwen van business resilience. Met de uitbreiding van de Arctic Wolf Security Operations Warranty naar Europa en de ANZ-regio tonen we wederom ons leiderschap in het SecOps-veld en ons zelfvertrouwen in de Arctic Wolf Security Operations Cloud. Dit in combinatie met third-party provider service-voordelen als onderdeel van de Security Operations Warranty, om geslaagde cyber-aanvallen op alle threat surfaces te detecteren en te voorkomen.”

De Arctic Wolf Security Operations Warranty is beschikbaar voor klanten die Managed Detection and Response en andere Arctic Wolf-producten hebben ingekocht. Wie gebukt gaat onder een ransomware-aanval, phishing of een ander cyber-incident kan terecht bij het bedrijf voor compensatie. Het bedrag dat men beschikbaar stelt moet verschillende kosten dekken, waaronder incident response-activiteiten, juridische uitgaven en eventueel zaken die compliance weer kunnen garanderen.

Zekerheid

Garanties van deze aard zijn de laatste tijd in trek. Zo kwam NetApp onlangs met een ransomware-compensatie zonder daarbij een bedrag te noemen, terwijl Rubrik een dekking tot 10 miljoen euro aanbiedt. Kortom: de leveranciers van security-software weten dat ze niet elk security-gat kunnen dichten. Extra zekerheid is altijd goed, bovenop de bestaande security-tools.

Wat Arctic Wolf-onderzoek echter uitwijst, is dat 40 procent van organisaties momenteel nog een overkoepelende cyber-verzekering mist. Een zorgwekkend percentage gezien de continue digitalisatie van het bedrijfsleven en overheidsinstanties. Het belang van IT-infrastructuur neemt dus toe, en daarmee ook de mogelijke schade die bedrijven door cyber-incidenten kunnen oplopen.

Volgens een klant van Arctic Wolf zijn er concurrenten die stellen dat ze cyber-aanvallen volledig kunnen stoppen. CEO bij IT-dienstverlener medocino Hamburg Stephan Beckmann gelooft dat de Security Operations Warranty voor een opschudding binnen de industrie gaat zorgen.