Google voert in de komende Android 14-editie nieuwe cellulaire functionaliteit door die zakelijke data en communicatie veiliger moet maken. Onder meer kan straks 2G-ondersteuning en ondersteuning voor niet-versleutelde mobiele activiteit op modem-niveau worden uitgeschakeld.

Met de komst van Android 14 krijgen bedrijven meer mogelijkheden om hun data en toestellen te beveiligen, zoals de techgigant onlangs heeft aangegeven. Deze verbeteringen gelden natuurlijk ook voor consumenten.

Tegengaan stingray-aanvallen

In Android 14 krijgen zakelijke beheerders voor hun hele mobiele toestellenpark de werking van 2G-netwerken uit te schakelen. Hiermee moet worden voorkomen dat toestellen nog meer het slachtoffer worden van zogenoemde ‘stingray’-aanvallen.

Door mobiele telefoons te verbinden met valse basisstations, kunnen hackers gevoelige informatie van gebruikers onderscheppen. Denk daarbij aan call metadata, sms-berichten, telefoongesprekken, datagebruik en de browsegeschiedenis.

Uitschakelen 2G

Stingray-aanvallen worden al tegengegaan in 4G, maar door de backward-comptabiliteit met 2G kunnen dit soort man-in-the middle-aanvallen nog steeds plaatsvinden. Ondanks dat mobiele operators al druk bezig zijn het uitschakelen van 2G-netwerken.

De functionaliteit om 2G uit schakelen is al beschikbaar in Android 12 en 13, maar in de komende versie kunnen bedrijven dit nu in één keer voor hun hele vloot aan mobiele toestellen doen, geeft de techgigant aan. Bellen naar hulpdiensten via een 2G-verbinding blijft na het uitschakelen gewoon mogelijk.

Blokkeren null-cipherverkeer

Daarnaast kunnen beheerders straks in Android 14 ook niet-versleutelde ‘null-cipher’communicatie op radiomodemniveau blokkeren. Volgens de techgigant vindt in mobiele netwerken nog veel niet-versleuteld null-chiperverkeer plaats. Dit is voor hackers een aantrekkelijke aanvalshoek.

Door dit verkeer te onderscheppen, kunnen hackers dit niet-versleutelde communicatieverkeer als circuit-geschakeld belverkeer en sms-berichten in duidelijke tekst te zien krijgen.

In Android 14 wordt het daarom voor zowel bedrijven als consumenten mogelijk dit niet-versleutelde verkeer te blokkeren. Dit gebeurt op het niveau van de radiomodem in een mobiel toestel en gebruikt daarbij de laatste radio hardware abstraction layer (HAL).

