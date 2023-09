Google is druk bezig de laatste functionaliteit toe te voegen voor de officiële release van Android 14. Naast gebruiksfunctionaliteit, krijgt het besturingssysteem vanaf komende versie ook een nieuwe look & feel met een vernieuwd logo en geüpdatete avatar.

Google is druk bezig met de laatste loodjes van Android 14 en heeft onlangs weer nieuwe te verwachten features aangekondigd. De At a Glance Google Assistant heeft een nieuw ontwerp en geeft meer informatie over events, reisplannen en het lokale weer. Wallet heeft een update gekregen om makkelijker toegangsbewijzen met bar- en QR-codes te uploaden met behulp van een foto-tool.

De Lookout-applicatie die beschrijvingen van schermen geeft voor visueel beperkten is nu in staat zaken intelligenter te beschrijven en follow-vragen te beantwoorden. Verder ondersteunt Android Auto nu ook Zoom- en Webex-vergaderingen, alleen audio-only.

Meer opmerkelijk is dat ook het Android-logo en de robot-avatar een make-over krijgen in Android 14. Het gebruikte font gaat meer op dat van Google zelf lijken en krijgt in plaats van een kleine letter een hoofdletter A.

Ook de robot-avatar wordt in een nieuw jasje gestoken. Deze wordt nu in 3D gepresenteerd en krijgt diverse variaties al naar gelang deze nodig zijn.

De definitieve release van Android 14 wordt rond 8 oktober van dit jaar verwacht.

