Privégegevens blijken bij het Kadaster eenvoudig toegankelijk te zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens spreekt over een “ernstig lek” en eist dat het Kadaster deze zo snel mogelijk dicht.

Onderzoek van RTL Nieuws wees uit dat de zoekfunctie makkelijk te raadplegen was, waardoor iedereen op naam, adres of woonplaats kon zoeken naar persoonsgegevens. Normaal gesproken is deze functie alleen bedoeld voor de specifieke doeleinden van notarissen en deurwaarders.

Het lek is ontstaan omdat het kinderlijk eenvoudig was om een professioneel account aan te maken. Er was verder geen controlelaag om te bepalen of de aanvraag vanuit een legitieme organisatie kwam. Binnen een dag zou deze goedgekeurd worden, waarna er verder geen struikelblok meer bestaat voor kwaadwillenden. Het Kadaster bevat gegevens van zes miljoen adressen. Het betreft informatie over onder meer koopwoningen, huiseigenaren en verkoopprijzen.

Misbruik nog niet bekend

Vooralsnog is er geen incident bekend waarbij kwaadwillenden bij de data zijn gekomen, hoewel dat zeer lastig vast te stellen. Mocht dat wel het geval zijn, dan is het mogelijk dat deze individuen personen hebben opgezocht om ze te stalken, hun identiteit te stelen of om ze te bedreigen.

Inmiddels zegt het Kadaster via een woordvoerder de bescherming van de gevoelige gegevens “significant” te hebben versterkt. “Het Kadaster vindt deze signalen over mogelijk misbruik van de toegang tot gegevens uitermate zorgelijk.”

Het nieuws over dit datalek volgt kort na soortgelijke berichtgeving. Zo bleek de bescherming van persoonsgegevens eveneens ver beneden niveau bij bioscoop Vue. Daar was het mogelijk om via de publieke website bij data omtrent verkochte kaartjes, e-mailadressen en voor- en achternaam te komen.

