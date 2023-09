SentinelOne beëindigde de samenwerking met Wiz op dinsdag, om dezelfde week opnieuw terug te komen op het besluit. Wiz werd in geen enkel besluit betrokken, maar vernam de stopzetting van de samenwerking in een e-mail.

Tijdens het bekendmaken van de kwartaalcijfers, sprak Tomer Weingarten, CEO van SentinelOne kort over de samenwerking met Wiz: “Wiz is een leuke, kleine start-up, we werken graag met ze samen.”

Weingarten zette samenwerking stop

Daar gaf het cyberbeveiligingsbedrijf twee dagen eerder toch niet veel blijk aan. SentinelOne besloot de samenwerking met Wiz toen eenzijdig op te zeggen. Beide bedrijven kondigden dit jaar in maart een samenwerking aan dat diende om een verbeterde cloudbeveiliging te kunnen bieden aan klanten. Specifiek zou het Cloud Workload Protection Platform (CWPP) gecombineerd worden met het Wiz Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP).

De stopzetting van de samenwerking werd bekendgemaakt via e-mail gericht aan verkoopsmedewerkers van SentinelOne en Wiz. Daarin stond het besluit dat het management van SentinelOne nam, dat onder leiding staat van Weingarten. Officiële communicatie over het besluit is beperkt. Meerdere nieuwsmedia, waaronder Reuters, maakten woensdag bekend dat de samenwerking werd geschrapt wegens een “gebrek aan prestaties”.

Onderdeel samenwerking geschrapt

Weingarten vertelde verder tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers dat er slechts een onderdeel van de samenwerking werd geschrapt: “Maar nogmaals, wat betreft het distributiecontract zagen we daar geen enkele bijdrage aan. We hadden niet het gevoel dat dit iets is dat aan hun kant wordt vervuld, dus hebben we besloten daar een einde aan te maken.” Met een distributiecontract kopen partijen diensten of producten van elkaar op, om ze vervolgens onder eigen naam te verkopen.

Een woordvoerder van het bedrijf deelde gisteren het volgende aan onze redactie mee: “We hebben onze wederzijdse wederverkoopovereenkomst met Wiz beëindigd vanwege gebrek aan prestaties. Dit is slechts een van de vele partnerrelaties en vormt geen aanvulling op onze voortdurende cloud-go-to-market-strategie.” Er werd verder gevraagd waarom het besluit precies eenzijdig en zonder verdere communicatie werd genomen, maar daar ontvingen we (nog) geen reactie op.

Interesse in overname

Hoe dan ook blijft de timing van het nieuws opvallend. Het Amerikaanse cyberbeveiligingsbedrijf SentinelOne bekijkt sinds kort de opties voor een mogelijke verkoop. Het bedrijf presenteert de laatste twee jaren enkel nog tegenvallende omzetcijfers. In het laatste kwartaal wist het wel het klantenbestand uit te breiden met meer dan 11.000 klanten en bleek de interesse in het Singularity Platform van de partij opnieuw te groeien. De aandelen van het bedrijf daalden echter gedurende het kwartaal met acht procent.

Het bedrijf bestaat echter al een tien jaar en wordt momenteel nog geschat op een marktwaarde van 5 miljard dollar. Weingarten ziet het bedrijf door een overname dan ook liefst terechtkomen in de handen van een techgigant zoals Microsoft of IBM, waar er geen zorgen zijn over de financiën.

Wiz reageerde afgelopen weekend ook op het nieuws en toonde interesse in een overname van SentinelOne. Mogelijks is dat de aanleiding geweest voor het eenzijdig opzeggen van de samenwerking. Wiz werd pas opgericht in 2020 en gaat nog door het leven als een start-up met een omvang van 1.000 werknemers. SentinelOne, als groter en ouder bedrijf, kan deze interesse hebben opgevat als denigrerend. Bovendien is het imago van de cloudbeveiliger recent beschadigd. Dat is het gevolg van een zware beschuldiging van concurrent Orca Security, die beweert dat Wiz hun volledige bedrijfsinfrastructuur afkeek en overnam.

