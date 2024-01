Een totaalverbod voor het betalen van hackers bij ransomware-aanvallen is de enige oplossing voor dit lastige probleem. Dit stelt securityspecialist Emisoft naar aanleiding van een recent rapport over de gevolgen van ransomware-aanvallen.

Volgens Emisoft is een wettelijk totaalverbod voor het betalen na een ransomware-aanval de enige manier waarop de huidige ransomware-crisis kan worden beteugeld. Hiermee moet het verdienmodel dat achter ransomware-aanvallen zit worden tegengegaan, zo is de gedachte.

“Het enige mechanisme waarmee overheden ransomware kunnen terugdringen is het verbieden van betalingen aan hackers. Ransomware is een winstgedreven onderneming. Als het verliesgevend wordt gemaakt zullen de meeste aanvallen snel stoppen”, zo stelt Emisoft in het rapport.

Niet iedere onderneming zal wet volgen

De securityspecialist merkt wel op dat een dergelijk verbod niet alle losgeldbetalingen hoeft te stoppen. Altijd zijn er toch wel bedrijven die toch betalen. Het grote doel is echter ransomware niet meer winstgevend te maken. “Aangezien de meeste bedrijven zich aan de wet houden, zou dit waarschijnlijk kunnen worden bereikt.”

Volgens Emisoft is het ook belangrijk in te calculeren dat een verbod op de kortere termijn voor problemen bij slachtoffers kan zorgen. Maar het niet verbieden van betalen zou volgens de securityspecialist voor nog meer problemen zorgen.

Benadrukt belang internationaal initiatief

Emisoft is niet de enige die pleit voor een verbod op het betalen na een ransomware-aanval. Eerder in november 2023 sloten ongeveer 40 landen zich aan bij het International Counter Ransomware Initiative. Ook de EU en Interpol zouden aan boord zijn. Doel van dit initiatief is het tegengaan van ransomware door niet meer te betalen en daardoor de onderliggende financiële geldstromen aan te pakken.

