De extra dag in een schrikkeljaar kan problemen veroorzaken in computersystemen als ze niet zijn geprogrammeerd om de extra dag te tellen. Bij Citrix-software lijkt dat het geval te zijn; gebruikers klaagden op het supportforum dat de Citrix HDX HTML5 Video Redirection Service niet meer werkte op alle VDA-machines. Deze dienst ondersteunt normaal gesproken de gebruikerservaring bij het streamen van videocontent op een virtueel bureaublad.

Verschillende omgevingen bleken tijdens 29 februari niet meer op te starten. “Na een nachtelijke reboot start de Citrix HDX HTML5 Video Redirection Service niet. De Citrix HDX HTML5 Video Redirection Service-service is onverwacht beëindigd”, aldus een gebruiker op het forum. Vier jaar geleden, toen er ook een schrikkeldag was, liepen Citrix-gebruikers eveneens tegen de schrikkeldagbug aan.

De oplossing voor Citrix-systemen was het aanpassen van de systeemtijd naar bijvoorbeeld 28 februari, wat in de praktijk niet altijd makkelijk is omdat sommige bedrijven veel servers beheren.

Sophos

Sophos Endpoint, Sophos Server en Sophos Home ondervonden ook last van de schrikkeldagbug. Gebruikers liepen na het rebooten op 29 februari mogelijk tegen onverwachte securitycertificatiewaarschuwingen aan bij HTTPS-websites. Deze waarschuwing komt alleen tevoorschijn als ‘SSL/TLS decryption of HTTPS websites’ is ingesteld in de antivirussoftware, wat gebruikt wordt voor het decrypten van veilige webconnecties. Deze instelling staat standaard uit voor alle gebruikers.

