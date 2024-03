Door de kwetsbaarheden kunnen hackers door een sandbox en de hypervisorbescherming breken. Het probleem is dusdanig kritiek dat zelfs end-of-life versies van ESXi, Workstation, Fusion en Cloud Foundation een patch ontvangen.

In totaal gaat het om vier kwetsbaarheden. De getroffen VMware-oplossingen zijn bedoeld om gevoelige operaties te draaien in een virtual machine die gesegmenteerd is van het host-systeem. Maar door de kwetsbaarheden kunnen kwaadwillenden juist toegang krijgen tot het host-systeem waar de hypervisor is geïnstalleerd. Ook kunnen ze toegang krijgen tot meerdere vm’s op het host systeem. Daarmee wordt de isolatie omzeild.

De kwetsbaarheden hebben een CVSS-score meegekregen van 7,1 tot 9,3, maar zijn wel allemaal als kritiek beoordeeld. “In ITIL-termen (Information Technology Infrastructure Library, red.) kwalificeert deze situatie als een noodaanpassing, die onmiddellijke actie van je organisatie vereist. De juiste beveiligingsreactie varieert echter, afhankelijk van specifieke omstandigheden”, aldus VMware.

VMX-proces

Drie van de kwetsbaarheden hebben betrekking op de USB-controller die wordt gebruikt voor het ondersteunen van randapparatuur. Ook staat het VMX-proces centraal, wat wordt ingezet voor bijvoorbeeld de communicatie met interfaces en snapshot managers.

De USB/VMX-gerelateerde kwetsbaarheden zijn bekend als CVE-2024-22252, CVE-2024-22253 en CVE-2024-22255. Voor de eerste twee is lokale beheerdersprivilege voor een virtuele machine vereist, waarna een hacker code kan uitvoeren tijdens het VMX-proces op de host. De derde kwetsbaarheid maakt het mogelijk voor kwaadwillenden om beheerderstoegang tot een virtuele machine te verkrijgen door een geheugenlek in het VMX-proces.

De vierde kwetsbaarheid is geïdentificeerd met het nummer CVE-2024-22254. Deze kwetsbaarheid stelt een persoon met privileges in het VMX-proces in staat een out-of-bounds write te triggeren, waarna deze uit de sandbox ontsnapt en verder het systeem binnendringt.

Volgens VMware zijn er nog geen aanwijzingen dat de vier kwetsbaarheden actief zijn misbruikt. Het feit dat zelfs end-of-life versies een patch ontvangen, benadrukt echter het kritieke karakter van de situatie.