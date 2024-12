Nederlandse banken: bewaar contant geld wegens grote cyberdreiging

Een aankomend advies van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) raadt aan om contant geld in huis te bewaren vanwege de dreiging van een grootschalige cyberaanval.

Dat laat de NVB weten aan NRC. De vrees voor disruptieve cyberaanvallen is gegrond, gezien de statistieken die wijzen op een hoge aanvalsfrequentie. Bovendien worden de campagnes steeds geavanceerder, waardoor ze een grotere impact kunnen hebben. De NVB ziet nu extra reden om met dit advies te komen vanwege de toegenomen geopolitieke dreigingen.

Dit is een serieus advies, aangezien de NVB zo’n 60 leden telt, waaronder grote spelers als ABN AMRO, ING en Rabobank. Banken zien in hun eigen analyses ook dat de dreiging van cyberaanvallen groter wordt.

Dreiging neemt toe

Deze week laaide de discussie over contant geld op. Op zondag gaf minister van Defensie Ruben Brekelmans op tv aan dat het verstandig is om contant geld in huis te hebben. Hij meldde dat hackers dagelijks inbreken in de Nederlandse systemen, en dat het mogelijk is dat een succesvolle aanval het betalingsverkeer tijdelijk stillegt. Daarom, zo concludeert Brekelmans, moeten Nederlanders voorbereid zijn met contant geld.

Begin dit jaar werd al duidelijk hoe afhankelijk ons land is van digitale systemen voor het verwerken van betalingen. In mei was er een pinstoring, waardoor mensen in winkels hun boodschappen niet konden afrekenen. De pinautomaten van Geldmaat voor het opnemen van contant geld werkten destijds wel, wat leidde tot lange rijen voor deze automaten.

Uit het advies dat de NVB begin 2025 uitbrengt, zal blijken welk bedrag wordt aangeraden om thuis als voorraad te hebben.

Tip: Nederlandse banken getroffen door miljoenenfraude