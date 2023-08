De verkoop van computers zal volgend jaar opnieuw toenemen. De groei brengt de cijfers terug in de buurt van het niveau dat voor de pandemie werd behaald. Dat voorspelt IDC.

Volgend jaar zal de PC-markt het aantal verscheepte toestellen opnieuw zien stijgen. Analisten van IDC voorspellen een groei van 3,7 procent ten opzichte van 2023. Dat brengt het totale aantal verscheepte toestellen boven het niveau dat voor 2019 werd verkocht.

Twijfels stellen aankopen uit

De markt is daarmee nog niet volledig hersteld. Volgens IDC zijn afzetmarkten dan ook nog niet genoeg gerustgesteld over hun financiële situatie om toestellen te vervangen als daar nog geen noodzaak toe is.

Bedrijven zoeken mogelijkheden om te besparen. Dat is binnen veel techbedrijven al hand in hand gegaan met grote ontslagrondes, maar ook de aankoop van nieuwe bedrijfscomputers wordt daarom steeds verder naar achteren geschoven.

Toestellen moeten inspelen op nieuwe technologieën

Daarnaast zijn er nieuwe technologieën die worden voorgesteld als een onmisbaar element in ieder bedrijf, zoals AI. Dat maakt de puzzel om het beschikbare budget te verdelen, nog ingewikkelder. Bovendien willen bedrijven zich klaar maken voor deze technologieën en wachten ze liever tot toestellen die AI ondersteunen beschikbaar zijn.

Hoewel pc-bouwers weinig kunnen veranderen aan de wereldwijde economische situatie, kunnen ze de pc-verkoop wel stimuleren door snel in te spelen op nieuwe technologieën. Als bedrijven aangeven bereid te zijn budget te spenderen aan nieuwe bedrijfslaptops of -pc’s eens de toestellen AI-compatibel zijn, is het aan pc-bouwers om op die behoefte in te spelen.

Eenvoudig groeien na 2023

Hoewel het enorm positief klinkt dat de pc-markt opnieuw zal groeien in 2024, is het voor deze uitspraak belangrijk om de cijfers in perspectief te plaatsen. Het aantal verscheepte toestellen in 2023 zal volgens de voorspelling uitkomen op 252 miljoen. Ten opzichte van een jaar eerder, nemen de cijfers een enorme duik van 13,7 procent. Na de gloriejaren die de markt kende tijdens de pandemie, kwamen sinds 2022 voornamelijk tekenen van een krimpende pc-markt bovendrijven.

Lees ook: Wereldwijde pc-verkoop daalt fors, Apple noteert grootste daling

De markt zal daar volgens de voorspellingen van IDC langzaam van terugkomen vanaf 2024, maar moet eerst 2023 doorstaan. Dit jaar lijdt de pc-markt enorm, met de “grootste jaarlijkse daling in het aantal verkochte consumenten-pc’s sinds het begin van de categorie”, aldus onderzoeksmanager bij IDC, Jitesh Ubrani.

AI vormt nieuwe kansen voor de markt om de cijfers verder omhoog te duwen en vanaf 2024 zal ook Microsoft een welgekomen duw in de rug geven. Dat gebeurt onrechtstreeks door het naderende einde van ondersteuning voor Windows 10, dat voor oktober 2025 op de planning staat.