Atlassian wordt titelsponsor van F1-team Williams Racing

Het Williams F1-team gaat voortaan door het leven als Atlassian Williams Racing. Deze samenwerking is, zo stelt Williams, de grootste partnership-deal in de 48-jarige geschiedenis van het team. Voor Atlassian is het de eerste keer dat het Australische softwarebedrijf een grote brand deal aangaat.

Atlassian wordt door de overeenkomst in één klap Official Title Partner, Official Technology Partner en Official Collaboration Software partner van het F1-team. Met andere woorden: Atlassian is zowel een sponsor voor Williams als onderdeel van de IT-omgeving. De racestal zal dus ook Atlassian-software dagelijks gaan gebruiken.

Het partnership zal zichtbaar worden op de FW47-auto die in het nieuwe Formule 1-seizoen worden bestuurd door Alex Albon en Carlos Sainz. De wagens krijgen eerst een speciale eenmalige launch livery voordat de officiële 2025-racekleuren op 18 februari worden onthuld in The O2 in Londen. Dan vindt de presentatie plaats van alle F1-teams samen.

Transformatie Williams Racing

James Vowles, Team Principal van Atlassian Williams Racing, ziet dit als een belangrijke mijlpaal in de terugkeer van het team naar de top van de Formule 1. “Ik ben verheugd om Atlassian te verwelkomen in de Formule 1 en onze evolutie naar Atlassian Williams Racing. Het aantrekken van een titelpartnerschap van deze omvang en is een gedenkwaardige dag in de roemruchte geschiedenis van ons team en een belangrijke mijlpaal in onze comeback transformatie.

“We zetten alle juiste ingrediënten in om dit team terug te brengen naar de top van de grid’, aldus Vowles, “en met Atlassian hebben we een partner die ons met zijn technologie en tools zal helpen om ons volledige potentieel te benutten door teamwerk en samenwerking te verbeteren. potentieel zal helpen vrijmaken door teamwerk en samenwerking in de hele organisatie te verbeteren. Onze waarden en ambitie sluiten perfect op elkaar aan en ik ben enthousiast over wat we samen kunnen bereiken.”

Focus op teamwork en AI-technologie

Mike Cannon-Brookes, CEO van Atlassian, omschrijft de Formule 1 als “de ultieme teamsport”, waar ingenieurs, ontwikkelaars en vele anderen samenwerken. Hij ziet een gelijkenis bij Atlassian in de benadering van Williams om als team door samenwerking vooruit te gaan.

